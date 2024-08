Edith Hermida se quebró al hablar sobre la polémica entre Tamara Pettinato y Beto Casella

"De los 19 años de Bendita, hace 18 que estoy acá y nunca vivimos una situación así. No me gusta ver a Beto como lo estoy viendo hoy, es inusual, realmente para mi Bendita más allá de ser mi fuente principal de empleo, también es un bálsamo en mi vida porque es un placer", comenzó diciendo.

Y siguió: "No lo digo para quedar bien, es un placer venir a este programa todos los días. Obviamente que todos tenemos buenos y malos momentos pero sentarme acá y disfrutar del programa es una de las cosas que agradezco todos los días de mi vida y por eso no me gusta esto que está pasando".

Edith Hermida Bendita

Luego, con los ojos llorosos, admitió: "Hoy veía que Beto era tendencia, que Tamara era tendencia, y la verdad que me ponía mal, me angustiaba. Ojala pase todo esto pronto porque no estoy acostumbrada a vivir este tipo de cosas en el programa".

"Muchos me decían no te conviene estar pegada a Tamara, gente de mi entorno también, y yo no siempre hago lo que me conviene, hago lo que siento, esa es mi forma de vivir la vida. Tamara es una muy buena compañera, la quiero y sigo queriéndola", sostuvo.

"Yo se que la está pasando mal, más allá que su descargo no fue el ideal, me da bronca lo que está pasando, y si confirmo que Beto como líder es un tipo que contiene a sus compañeros. Cuando todos hemos metido la pata siempre me dejo guiar por él. Lo siento mucho por Tamara porque sé que la está pasando mal", concluyó.

Embed

Moria Casán habló del escándalo entre Tamara Pettinato y Beto Casella: "Se está echando sola"

En A la tarde (América TV), Moria Casán opinó del escándalo entre Tamara Pettinato y Beto Casella en Bendita (El Nueve). "Todo está tan mezclado, es demasiado", aseguró la One.

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco, Diego Esteves le consultó: Si vos fueras conductora de Bendita y tuvieras de panelista a Tamara y surge el escándalo que surge, ella se encierra en el camarín, nunca te habla, no vuelve, y después habla por primera vez en un streaming y en tu programa no, ¿cómo te sentirías vos?".

"Traición", comenzó diciendo Moria. "Debe estar muy perturbada. Lo que puedo decir es que Bendita es un clásico, me parece que Beto tiene un espíritu corporativo y amplio; una vez paró porque no pagaban a su gente. Así que imaginate si no va a querer defender a su gente", afirmó.

Y sostuvo: "Ella dijo que no se sentía protegida ahí, está rarísimo lo que dice ella, se está echando sola. Cómo va a decir que la maltrataban, entonces para qué trabajaba ahí".

También la diva comentó sobre Tamara y el polémico video con el expresidente Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada: "Esto que le ha pasado ahora la superó, porque además no lo hizo ella, lo hizo él".