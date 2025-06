Terrible pelea entre Arnaldo André y Dorys Del Valle tras una fuerte revelación: "Le paré el carro"

“A mí me gusta el humor, pero yo soy seria con el laburo. Él me besaba en el cuello y le paré el carro”, remarcó la actriz sobre esta situación, destando una pelea impensada entre ambos.

Arnaldo André recordó su tremenda pelea con Nicolás Cabré

Años atrás durante las grabaciones de Los únicos, se supo de una feroz pelea que habían protagonizado Arnaldo André y su entonces compañero de elenco, Nicolás Cabré. Pero el tiempo transcurrió y nunca se conocieron con detalles exactos del entredicho entre los dos actores. Este martes, André dialogó con Intrusos y se refirió a aquel momento y su posterior abandono de la ficción.

"Estábamos en los últimos ensayos de 'Los Únicos' en el teatro y los ensayos no eran muy rigurosos. En una página entera mi personaje no hacía nada, no tenía acción y le propongo al director salir de escena; sólo tenía un bocadillo que olvidé decir que lo podía hacer otra persona'', relató.

El actor recordó entonces que decidió salir del ensayo. Fue en ese momento que Cabré se enfureció. ''Qué creía yo, que podía decidir hacer lo que quería, me pareció una falta de respeto, me molestó muchísimo, me lo dijo de muy mal tono, delante de todos''.

''Me sorprendió la reacción que tuvo, fueron dos meses en el Opera, que marcaba los días como los presos, fue una experiencia muy desagradable; nunca más nos saludamos'', rememoró el actor.

Y reflexionó sobre una frase que disparó en aquellos momentos, en plena calentura: "Eso de que no volvería a trabajar lo dije en su momento y en caliente uno dice cosas que no debería decir. Hoy volvería a trabajar porque es un muy buen actor, aquello es cosa del pasado".