El llanto en vivo de Mirtha Legrand por la sorpresa que le dieron en su programa: "Hay que avisar estas cosas"

“¡Ay, me tienen emocionada! ¡Me emocioné! ¿Qué voy a hacer? ¡Me tomaron de sorpresa! Hay que avisar estas cosas. Bueno, muchas gracias. Aquí seguiremos hasta que Dios quiera. Les cuento quiénes van a estar hoy con nosotros. Tenemos una mesa fantástica. Nicole Neumann, el doctor Alberto Crescenti, Daniel Santoro, Verónica Ojeda y Mario Baudry. Va a ser una mesa estupenda que usted no se puede perder. Una mesaza como digo yo siempre. Corte, cortito y a la mesa. Muchas gracias por esta inesperada… Me tomaron de sorpresa… Me emocioné tanto que me puse a llorar”, cerró Chiquita.

Embed

Moría Casán durísima con Mirtha Legrand por la polémica de Ricardo Darín y las empanadas

Ricardo Darín abrió una impensada polémica al decir en su visita al programa de Mirtha Legrand que una docena de empanadas vale 48 mil pesos lo que despertó voces a favor y en contra del actor.

Lo cierto es que Moria Casán habló del tema y disparó directamente contra la conductora y llamó a no ir a su mesa. “No se puede ir a la mesa de Mirtha Legrand", dijo en una entrevista con TN.

A lo que Jorge Marrale, su compañero en la obra Cuestión de género, opinó: “Me parece que es una actitud la que se ha tenido contra Ricardo pésima y que venga de autoridades doblemente pésima".

"Y que además un hater le empiece a decir cosas de la hermana como le dijeron desde el anonimato la verdad me parece un bochorno. En verdad es un ataque y si la comunidad no tiene cuidado vamos a estar en problemas", agregó el actor.

"Me parece pésimo que siempre se centralice en los artistas y los actores", continuó Marrale en su postura. Luego la One añadió picante contra Mirtha Legrand: "En conclusión: no hay que ir de Mirtha Legrand porque Mirtha Legrand te hace pasarla mal. Esa es la única conclusión que saco pero la queremos a Chiquita, todo bien".

"Yo ya no voy a esos lugares, me invitan y no quiero ir", cerró contundente Moria Casán. ¿Le responderá Mirtha?