"Wanda llora y graba todo": otra vez escándalo con Mauro Icardi para llevarse a sus hijas

"Wanda está llorando, no las quiere dejar ir a las hijas. Me lo describien como 'se vive un circo dentro del departamento'", agregó Karina Iavícoli. También se precisó que la mediática estaría registrando todo en video.

Desde el Chateau Libertador en tanto los cronistas precisaron: "Lara (Piro) está conteniendo a Mauro en el estacionamiento para que no se crucen con Wanda y Elba (Marcovecchio) estaría tratando de resolver esta situación para que Wanda deje ir a las nenas, por eso está llorando muy angustiada".

Luego se indicó desde el ciclo de América Tv que Wanda Nara no cede en su postura de dejar ir a sus hijas con el papá y estarían convenciéndola que ceda en su postura, ya que en caso de no acceder a que Mauro se vaya con las niñas, tras un fallo ya establecido de la Justicia, podría intervenir la fuerza pública para que el futbolista se retire con las niñas del lugar.

La furia de Wanda Nara tras el fallo judicial en favor de Mauro Icardi

El Ministerio Público Tutelar finalmente autorizó al futbolista Mauro Icardi a reencontrarse con sus hijas y estar con ellas durante siete días corridos. También dio el OK para que pueda estar presente su novia la China Suárez.

Esta medida no fue muy bien recibida por Wanda Nara y Santiago Sposato leyó en DDM (América Tv) el escrito presentado por Wanda en contra de las conclusiones a las que arribó la Justicia: "Sobre el particular, hago saber que lo sugerido no resulta acorde con las necesidades de las niñas ”, describió.

“En conformidad con lo expresado por ellas mismas en numerosas oportunidades, como así como también por los distintos médicos que se expidieron en punto a los ataques de pánico y el cuadro de angustia que presentaron las niñas los días 5 y 6 de junio y en contadas oportunidades anteriores", expuso Wanda Nara.

En su escrito Wanda cuestionó al Ministerio Público Tutelar tras el fallo en favor del pedido de su ex: “Así lo exteriorizado por mis hijas, por los directivos del colegio y, cuanto menos por cinco maestros de la institución escolar, no concuerda con las expresiones volcadas por el profesional del MPT“, se fundamentó.

"Por lo que habré de requerir como previo a la adopción de cualquier decisión sobre el particular, sean oídos, pues son ellos quienes asisten a las niñas durante todo el año", continuó Wanda, quien llamó a "escuchar más a los maestros" de las niñas. "Las conclusiones a las que arribaran los medicos especialistas tampoco se condicen con las aseveraciones de la licenciada Matera", se leyó al aire.

Y se basó en la devolución de pediatras y llamados de urgencia de la prepega que "aconsejan la evitación de estos episodios de ansiedad y angustia otorgando a las menores un espacio seguro para que ellas vean a su padre, no resultando el domicilio de su progenitor un espacio que lo represente".