Desafíos y estrategias para competir en el mercado tecnológico argentino

Mercado tecnológico: qué pasa con los jóvenes talentos

Aunque las compañías buscan talentos con las habilidades necesarias y un perfil senior que cumpla con numerosos requisitos para postularse, como la cantidad de años de experiencia solicitados al momento de aplicar, esto crea un desafío particular para candidatos más jóvenes o recién formados.

Por ejemplo, alguien de 23 años que acaba de completar su formación puede encontrarse con el obstáculo de que se le exigen 5 años de experiencia para acceder a ciertos puestos. Esta situación genera un embudo, donde estos perfiles no son contratados debido a la falta de experiencia, pero al mismo tiempo no pueden adquirir experiencia porque no se les da la oportunidad de ser contratados.

Pero, también, hay un problema al que se enfrentan las empresas y es la alta rotación de los perfiles Seniors, siempre obtienen mejores ofertas laborales y su retención se vuelve un dolor de cabeza para los reclutadores.

Al respecto, Manuel López de Gomara, Regional Marketing manager de Le Wagon Latinoamérica, explicó: "Durante el 2020, la pandemia impulsó una contratación acelerada de talentos tecnológicos, abarcando tanto a juniors como a seniors”. Sin embargo, indicó, “en el contexto actual de cambios en el mercado, es crucial reconocer que los perfiles juniors no solo complementan a los seniors, sino que son fundamentales para la sostenibilidad de cualquier empresa”.

Por lo tanto, remarcó el especialista, “fidelizar a estos jóvenes talentos y ofrecerles claras oportunidades de desarrollo profesional no solo aumenta su retención, sino que asegura la creación de futuros líderes técnicos y seniors dentro de la misma organización. En definitiva, sin juniors no hay seniors”.

Desafíos del talento local en tecnología

El talento tecnológico en Argentina ha demostrado un liderazgo notable en el desarrollo de empresas a lo largo de América Latina, reflejado en un impresionante crecimiento del 40% anual en su comunidad de desarrolladores de software, según el informe Octoverse de GitHub.

No obstante, un relevamiento realizado por Manpower resalta que los sectores más afectados por la escasez de mano de talentos calificados incluyen IT, Análisis de Datos, Operaciones y Logística, Marketing e Ingeniería.

Por lo tanto, ante la necesidad de talentos calificados, las empresas argentinas están implementando estrategias de contratación innovadoras. Por ejemplo, para optimizar los tiempos de contratación, se han introducido procesos de selección más rápidos y eficientes.

Además, muchas compañías están incrementando los salarios ofrecidos y adoptando modalidades de trabajo flexibles, como el remoto y las opciones híbridas, para atraer y retener a los mejores talentos. Estas medidas no solo responden a la urgencia de cubrir vacantes críticas, sino que también reflejan un compromiso con la adaptación a las nuevas tendencias laborales globales.

La formación, el punto relevante del mercado laboral

Frente a esta actualidad en la búsqueda de talentos, donde las empresas tienen preferencias por perfiles altamente calificados, las personas que quieran competir tienen que mantenerse actualizadas con las tendencias de la industria, para destacarse en el mercado tecnológico argentino.

Asistir a conferencias, participar en seminarios web y compartir conocimientos en los medios relevantes para su industria son algunas de las formas en que los profesionales pueden demostrar su experiencia, compromiso y dedicación profesional.

“En los bootcamps, el trabajo debe ser intensivo y altamente enfocado. Los estudiantes se deben enfrentar al desafío de resolver ejercicios en períodos de tiempo muy limitados, lo que les exige desarrollar rapidez y eficiencia”, afirmó López de Gomara.

Además, indicó, “se hace especial énfasis en el trabajo en equipo. Los participantes tienen que colaborar en proyectos que se construyen desde cero, proporcionando una experiencia práctica y realista que es fundamental para su preparación para el mundo laboral”.

Competir en el mercado tecnológico argentino no es tarea fácil, pero las empresas y los profesionales que adoptan un enfoque estratégico y estén dispuestos a adaptarse tienen la oportunidad de crecer en un entorno laboral en constante evolución.

Por último, la innovación y la colaboración entre empresas, organismos públicos, centros de investigación y universidades son fundamentales para impulsar el crecimiento del sector tecnológico en Argentina y mantener su posición como líder en la región.