¡Bombazo! El club argentino que sueña con fichar a Tim Payne

La dirigencia tiene en claro que la posible llegada de Payne encajaría con el perfil de apuestas disruptivas que caracterizó a Riestra en los últimos años. De todos modos, en la intimidad del club marcaron una distancia sustancial respecto de otros antecedentes comerciales para dejar en claro que la prioridad es futbolística: a diferencia de otras acciones vinculadas a la repercusión mediática, como la participación del streamer Spreen en un partido ante Vélez, en este caso se trata de un futbolista profesional con trayectoria internacional que podría incorporarse formalmente al plantel.

Quién es Tim Payne y en qué clubes jugó el defensor neozelandés

El protagonista de este interés del fútbol argentino cuenta con un recorrido consolidado dentro de su continente y experiencia en ligas de alta exigencia del exterior. El defensor neozelandés, de 32 años, juega actualmente en el Wellington Phoenix y es un integrante habitual de la selección de su país.

El rigor físico de la Liga Profesional no sería un terreno completamente ajeno para sus características de juego. A lo largo de su carrera, Payne vistió las camisetas de Auckland City, Waitakere United, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix en Nueva Zelanda. Además, tuvo pasos por Blackburn Rovers, en Inglaterra, y Portland Timbers 2, en Estados Unidos.

Cómo nació el fenómeno viral de Tim Payne en la Argentina

La explosión de su nombre en el territorio albiceleste se gestó de forma totalmente fortuita en las plataformas digitales a muy poco del inicio de la gran cita ecuménica. Su nombre ganó una enorme repercusión global en la previa del Mundial 2026 luego de que un influencer argentino impulsara una búsqueda para encontrar al jugador menos famoso de la Copa del Mundo.

En el inicio de esa campaña digital, Payne tenía poco más de 4.000 seguidores en redes sociales. Sin embargo, la reacción en masa de los usuarios locales transformó su realidad cotidiana: la iniciativa se volvió viral y cambió por completo la exposición del futbolista. En cuestión de semanas pasó de ser un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía a reunir miles de seguidores. Actualmente, su cuenta supera los cinco millones y su popularidad se multiplicó a nivel internacional. Mientras este fenómeno sigue haciendo ruido en las pantallas, Riestra sigue de cerca la situación y evalúa la posibilidad de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado argentino.