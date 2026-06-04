Ailén Cova habló sin filtros y contó cuál es su verdadera relación con las mujeres de la Selección

“Varias fuentes cercanas a jugadores y mujeres me dijeron que no cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”, señaló la panelista al exponer los comentarios que había escuchado sobre la situación.

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Las declaraciones generaron una inmediata reacción en el estudio. Pampito, visiblemente molesto por la afirmación, salió al cruce y defendió la historia sentimental entre los protagonistas.

“¡Tuvieron una hija! Fue hace mucho tiempo y estaban enamorados, no es que fue un amorío corto. Fue algo serio”, expresó el conductor, remarcando la importancia que tuvo aquella relación.

Más adelante, Pochi contó que tuvo la oportunidad de conversar personalmente con Ailén Cova para conocer su versión sobre el supuesto conflicto con las demás mujeres de la Selección.

Según relató, la pareja de Alexis Mac Allister negó cualquier tipo de inconveniente y fue contundente al referirse al tema. “No pasó nada con ellas”, aseguró.

Además, profundizó sobre cómo es actualmente su vínculo con ese grupo y explicó que mantiene un perfil bajo respecto de su vida personal. “Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, sostuvo, descartando cualquier tipo de enfrentamiento o mala relación.

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¿Las mujeres de la Selección eligieron entre Cami Mayan y Ailén Cova y se desató el escándalo?

Mientras los integrantes de la Selección Argentina continúan enfocados en su preparación en Estados Unidos con la mirada puesta en una nueva conquista, fuera de la cancha también comenzaron a darse movimientos que no pasaron inadvertidos. En las últimas horas, algunas de las mujeres más cercanas al grupo protagonizaron un gesto que despertó todo tipo de interpretaciones y volvió a poner en escena una historia que sigue dando que hablar.

Todo ocurrió durante un evento en el que coincidieron Valentina "Valu" Cervantes, pareja de Enzo Fernández, y Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, con Cami Mayan. Las imágenes de los abrazos, las sonrisas compartidas y las fotos juntas rápidamente se viralizaron y fueron leídas por muchos como una clara señal de apoyo hacia la influencer.

Cami Mayan y mujeres de La Scaloneta

La situación cobró especial relevancia por el antecedente que involucra a Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Durante el Mundial de Qatar, Cami Mayan acompañó al futbolista y fue parte de los festejos por la consagración de la Argentina, incluso sobre el césped del estadio. Sin embargo, poco tiempo después del regreso al país, la relación llegó a su fin y el mediocampista oficializó su romance con Ailén, quien formaba parte del entorno cercano de la pareja.

La ruptura significó un fuerte impacto para Cami. Además de enfrentar el final de una historia amorosa, también quedó alejada del círculo que integraban las parejas de los futbolistas y de la vida que compartía con Mac Allister en Inglaterra. Con el paso del tiempo, la influencer habló públicamente sobre distintos aspectos de aquella separación y reveló situaciones vinculadas a su experiencia personal.

Ahora, con Ailén Cova próxima a integrarse al grupo como la actual compañera del campeón del mundo, todas las miradas apuntan a cómo será la convivencia entre las distintas protagonistas de esta historia. Por lo pronto, el acercamiento de Valu Cervantes y Caro Calvagni hacia Cami Mayan ya generó repercusiones y abrió un nuevo capítulo en una trama que sigue captando la atención de los seguidores de la Scaloneta.