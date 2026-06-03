Exclusivo de A24, habla un amigo de Barrelier y de la madre de Agostina: la revelación clave para la causa

"El día sábado la última comunicación (con Barrelier) fue a la 1 de la mañana", indicó sobre la conversación que mantuvo el sábado por la noche con el ahora detenido, cuando según las pericias, ocurrió el femicidio. El hombre contó que en ese intercambio Barrelier "le dijo que estaba recostado en la casa".

Además, detalló que "nos enteramos después" que Barrelier "había estado con Agostina" y que en un primer momento se desconocía que la adolescente había ido a la casa del barrio Cofico.

"Yo vuelvo a la casa (de Barrelier) el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que vuelvo a la casa de la mamá de Agostina", agregó. En cuanto a algún evento que le pareció extraño al retornar a la vivienda de Barrelier el domingo, reveló que "había un acolchado blanco ahí que yo no tenía en el momento que me retiré de la casa el sábado a la mañana". "Me la pusieron diciendo que era por si tenía frío", acotó.

Respecto a las personas que habitaban la casa, precisó que "vivía la mujer de Claudio, su hija, Claudio y una pareja de amigos que vivía en la planta alta".

Consumo de drogas

También reconoció que en la casa de Barrelier se consumían drogas. En cuanto al tipo de estupefacientes que se consumían, contestó que "cocaína" y que era habitual que eso ocurriera "los fines de semana". Este último sábado, Barrelier le había contado que había consumido cocaína en la cancha de fútbol donde estuvieron juntos.

"Yo lo vi normal, lo vi bien, no lo vi fuera de foco. Después interactuó con gente en un cumpleaños, hablaba por teléfono", indicó sobre el estado de Barrelier pese al consumo.

En otro momento de la entrevista, reveló que también Melina Herrera consumía drogas junto a Barrelier pero dijo desconocer si Agostina sabía de eso.

Las habitaciones de la casa

Por otro lado, afirmó que el resto de los habitantes de la casa no ingresaban a la "habitación" de Barrelier. Respecto al baño de la casa, lugar en el que se presume que se produjo el desmembramiento del cuerpo de Agostina, indicó que había uno en la cocina y uno más en otra parte de la vivienda.

Por su parte, detalló que Barrelier solía "poner música" en el living lo que dificultaría la escucha de lo que hacía en otros lugares de la casa.

La denuncia del ataque del año pasado

Sobre el ataque que denunció una mujer que fue privada de la liberad en la casa de Barrelier el año pasado, indicó que conoció el hecho "con otra versión" relatada por el acusado que le dijo que "le quisieron hacer una cama y no les salió". "Me dijo que por eso estoy en libertad porque no me encontraron pruebas".

En cuanto al supuesto motivo que le dio de ser objeto de esa falsa denuncia, el testigo indicó que Barrelier lo atribuyó a que era "puntero político" y a pertenecer a las 62 organizaciones peronistas.

El contacto con la mujer de Barrelier

Además, afirmó que se enteró del asesinato de Agostina "por los medios" y comentó que con la única persona que habló fue con la mujer de Barrelier después de la detención del acusado para "preguntarle cómo estaba" porque tenían "buena relación". Mencionó que después no volvió a contactarse con Marianela, dueña de la casa, porque la Justicia le retuvo el celular.

"Después de la desaparición, él me llama el día que iba a declarar. Yo le digo que estaba con un amigo y me preguntaba dónde andaba, dónde estaba. Lo noté que hacía hincapié en saber cuál era mi ubicación en ese momento", explicó.

La declaración del remisero que cambió todo

También confió que no sospechó de Barrelier hasta que conoció la "declaración del remisero". "En un primer momento, negó que la había visto. Sí dijo que Agostina lo había llamado pidiéndole que le pagase un Uber y que la llevase a juntarse con el novio. Y dijo que le dijo que no, porque él no tenía movilidad", señaló sobre la coartada que utilizó el detenido en un primer momento.

Lo mismo opinó sobre Melisa Herrera: "Ella sospecha de Barrelier en el momento que se entera por el remisero, que le da la descripción de la persona que había pagado el remís. Ella lo asocia automáticamente y me dice 'Es Claudio, es Claudio'. Ahí lo llama y le pregunta por qué no le dijo que la había visto".

En ese momento, advirtió que Barrelier introdujo la versión del auto rojo y que Melisa Herrera le cuestionó "por qué la dejaste subir al auto rojo".

Las mujeres de Barrelier y el detalle del celular con Agostina

El hombre contó que conoció a Melisa en la casa de Barrelier, donde la vio solamente dos veces. Respecto a las múltiples relaciones que mantendría Barrelier con varias mujeres, explicó: "Yo lo que sé que Melisa y Soledad eran unas amigas con derecho. Marianela es su mujer", dijo sobre la madre de Agostina; Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka; y Marienela, la mujer con la que vivía.

"De las relaciones que les conocí a Claudio. Ninguna persona que he conocido, han sido menores de edad", sostuvo y reveló que "nunca" vio a Agostina en la casa de Barrelier. "Si sé que él sí iba a la casa de Melisa y ahí sí ha estado con los chicos", observó.

Respecto a la relación de Claudio con Agostina, dijo que "nunca los vi teniendo una relación muy cercana ni conversando" pero reconoció que le llamó la "atención" que en un momento la adolescente le pidió el número de teléfono a Claudio, que en ese momento no se lo dio.

"Estaba conviviendo con un monstruo y nunca me imaginé pudiera llegar a una monstruosidad como la que hizo", reflexionó.

Las detenciones por llegar y las amenazas

El testigo aseguró que por medio de su abogado le llegó la información de que iba a haber "13 detenciones" en la causa, aunque dijo desconocer de quiénes se trataría.

"Yo no hice nada, lo único que hice es ingresar a la casa el día domingo sin saber lo que estaba sucediendo", defendió su inocencia tras indicar que ya declaró tres veces ante Justicia.

También denunció amenazas de parte de la policía: "Me dijeron que yo era el cómplice de Claudio, que iba a estar con una condena de más de 20 años de por vida, que le dijera lo que sabía".

Sobre la coartada que presentó en la Justicia, que lo exculparía de su participación en el crimen, manifestó: "Tengo cámaras del negocio que filman las 24 donde ahí ven el horario de apertura del negocio y del cierre".