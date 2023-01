La emprendedora de Miramar que exporta servicios para potenciar los negocios de las PYMES

Un camino recorrido

“En un viaje a México fui invitada a una conferencia internacional en Campus Party. Allí pude conocer de primera mano a grandes emprendedores y conocer grandes historias", relata la oriunda de Miramar.

"Durante reuniones con Google y otras grandes compañías me di cuenta de que yo tenía que emprender, que debía asumir el riesgo y dejar la comodidad de mi sueldo en la más importante empresa argentina de software y animarme a saltar, como bien dice nuestro eslogan de KUAD System”, admite Cordero.

“Fue así que comencé a tramitar la empresa un 8 de marzo de 2018 y ya para el 9, solo un día después, estaba en funcionamiento Kubey Machine SAS para comenzar a tramitar la cuenta bancaria y poder operar y dar servicio", resalta.

"Fue un paso legal muy importante, pero el desarrollo recién finalizó su primera etapa en el 2019, cuando lanzamos la primera versión de KUAD System, nuestra plataforma digital todo en uno, que hace realidad el deseo de un emprendedor, PYME o profesional que busca tener un sitio web profesional para ofrecer sus productos y servicios de manera online", describe la emprendedora.

"Somos un aliado tecnológico que digitaliza a gran velocidad y a un costo muy bajo y con la colaboración de un equipo increíble a cientos de empresas , comercios y profesionales en Argentina y Chile”, añade.

“Luego vino la pandemia, que empujó a las empresas a vender en línea, y ahí nos empezaron a llegar muchas consultas sobre empresas que necesitaban las herramientas para poder vender online y generar ingresos”, recuerda la protagonista de la historia.

“Cuando las persianas están bajas o cuando la presencialidad no era posible, fuimos un aliado vital y estratégico para que las PYMES puedan seguir generando ingresos con su propio sitio web desarrollado íntegramente, cumpliendo los más altos niveles de calidad y seguridad que hacen que puedas operar de manera segura y estable en internet”, destaca Cordero.

Cumpliendo el sueño

Con el paso del tiempo pudieron sumar un equipo de profesionales en digitalización para ayudar principalmente a aquellas personas que sin tener conocimientos técnicos necesitaban o se animaban a vender online.

“Damos mucho apoyo para que realmente el negocio no se detenga y sigan vendiendo, a veces más de lo que hacían con el comercio abierto", detalla la emprendedora.

"La venta digital es muy particular porque da lugar a vender a posibles clientes de todo el país o de toda una provincia. No le ofrecés tus productos o servicios a los que pasan por tu puerta, se los estás ofreciendo a millones de posibles clientes, y eso genera una oportunidad de negocio que antes, el comerciante, el empresario PYME, no tenía. La pandemia aceleró que la gente se ponga frente a una PC o Celular y compre en un sitio web lo que está necesitando”, comenta.

Hoy en día, Cordero fue una de las seleccionadas para el premio Globant Awards, que busca reconocer a mujeres que hicieron carrera en tecnología, gestionan innovación, colaboración, y promueven la diversidad e inclusión.

Por este galardón, compiten representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, India, Perú, Uruguay y países del continente europeo.

Tras las nominaciones, la gala de premiación del Global 2023 se realizará en el mes de marzo.

Más allá del éxito que actualmente tiene, sus comienzos profesionales tuvieron sus contrapuntos. “Al principio todo fue muy bueno, pero después se volvió un trabajo estresante. Nunca me trataron mal, no tengo ninguna queja, pero casi todas las empresas de tecnología son muy machistas, era la única mujer”, confiesa.

La empresa ha recibido varios premios y fueron parte de Start-Up Chile, que es sin dudas la más importante aceleradora de América latina para empresas de tecnología.

“Seguimos siendo invitados por distintas empresas e instituciones que ayudan a que todo se mueva mucho más rápido en el mundo de las startups. En el caso de Microsoft, ellos impulsaron con el Banco de Crédito e Inversión BCI un programa en el que seleccionaron de más de 2000 empresas a 5 empresas para ayudarlas a acelerar la transformación digital, en este caso de los clientes del Banco BCI que es en Chile uno de los Bancos más relevantes”, expresa Cordero.

Hoy en día la empresa exporta sus servicios a Chile, México, Perú y Uruguay, proyectando para el 2023 sumar más países en Latinoamérica y expandirse en Europa.

“Lograr ser parte de estas iniciativas y ganarlas, nos dan fuerza para seguir y nos acercan a muchos más emprendedores y comercios. En este programa también nos otorgan un premio de Microsoft Azure por 120.000 Dólares para aplicar a gastos de servicios de nube que es un importante beneficio para nuestra compañía”, finaliza.