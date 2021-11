En su cuenta de Twitter, La Princesita estalló después de enterarse que la vincularon en la campaña electoral del oficialismo.

"Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras", exclamó la cantante en dicha red social.

Aunque ese no fue el único mensaje de Karina en Twitter. "Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y 'si no vas te destruyen', se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde", acotó en otro tuit.

Otra polémica de La Princesita por su foto con Mayra Mendoza

Esta no es la primera vez que a Karina La Princesita la vinculan con el kirchnerismo.

La estrella de la cumbia participó de un recital gratuito en San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, y también enfrentó críticas tras haberse fotografiado con la intendenta de ese partido, Mayra Mendoza.

