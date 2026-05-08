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Una rama se desprendió de un árbol, impactó en una bebé y todo terminó en tragedia

La menor de tres meses presentó traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo. El hecho ocurrió durante un temporal en una vivienda del paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio.

El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

El fuerte temporal que azotó distintas regiones de la Argentina dejó escenas dramáticas en las últimas horas. En Misiones, una bebé de apenas tres meses murió luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre una vivienda, mientras que en la provincia de Buenos Aires un tornado destruyó una casa y dejó a una familia atrapada bajo los escombros.

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La víctima, una beba de tres meses, falleció durante la noche en el Paraje Dos de Abril, ubicado en la localidad de El Soberbio. El dramático episodio ocurrió mientras la menor se encontraba dentro de la vivienda junto a su madre, una joven de 18 años. En medio del temporal, una pesada rama de un árbol seco se desprendió y cayó sobre la casa.

El informe médico policial confirmó que la bebé sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo, lesiones compatibles con el impacto provocado por el derrumbe. Por orden judicial, el cuerpo de la menor fue entregado a sus familiares para la realización del sepelio.

Las Flores
El tornado que azotó un paraje rural en Las Flores.

El tornado que azotó un paraje rural en Las Flores.

Un tornado destruyó una vivienda en Las Flores

En paralelo, otro violento fenómeno meteorológico golpeó a la provincia de Buenos Aires. Un tornado provocó serios destrozos en el paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, y dejó amplias zonas sin suministro eléctrico.

El fenómeno impactó a unos 12 kilómetros del casco urbano y destruyó por completo una vivienda de construcción antigua. Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, explicó que la emergencia fue reportada alrededor de las 18:25 y obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total, nunca vi algo así”, aseguró el bombero al describir la magnitud del desastre.

Tractor
Tractor volcado por el temporal.

Tractor volcado por el temporal.

Una familia quedó atrapada bajo los escombros

El derrumbe de la vivienda dejó atrapada a una familia integrada por tres adultos y un menor. Tras un intenso operativo, los rescatistas lograron sacar a las cuatro personas y trasladarlas al hospital local.

Según detallaron los bomberos, todos permanecen internados en observación con distintos politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Pais explicó además que no existen registros precisos sobre la velocidad del viento, pero advirtió que el tornado pasó “muy cerca” de la zona urbana y que, de haber impactado sobre sectores más poblados, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Videos impactantes y alerta meteorológica

Automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3 registraron imágenes impactantes de una columna descendiendo desde las nubes en plena tormenta, confirmando la presencia del tornado en la zona.

El fenómeno se produjo en medio de un intenso temporal que mantiene bajo alerta naranja a gran parte de la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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