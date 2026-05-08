Una rama se desprendió de un árbol, impactó en una bebé y todo terminó en tragedia

Un tornado destruyó una vivienda en Las Flores

En paralelo, otro violento fenómeno meteorológico golpeó a la provincia de Buenos Aires. Un tornado provocó serios destrozos en el paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, y dejó amplias zonas sin suministro eléctrico.

El fenómeno impactó a unos 12 kilómetros del casco urbano y destruyó por completo una vivienda de construcción antigua. Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, explicó que la emergencia fue reportada alrededor de las 18:25 y obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

“La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total, nunca vi algo así”, aseguró el bombero al describir la magnitud del desastre.

Tractor Tractor volcado por el temporal.

Una familia quedó atrapada bajo los escombros

El derrumbe de la vivienda dejó atrapada a una familia integrada por tres adultos y un menor. Tras un intenso operativo, los rescatistas lograron sacar a las cuatro personas y trasladarlas al hospital local.

Según detallaron los bomberos, todos permanecen internados en observación con distintos politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Pais explicó además que no existen registros precisos sobre la velocidad del viento, pero advirtió que el tornado pasó “muy cerca” de la zona urbana y que, de haber impactado sobre sectores más poblados, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Videos impactantes y alerta meteorológica

Automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3 registraron imágenes impactantes de una columna descendiendo desde las nubes en plena tormenta, confirmando la presencia del tornado en la zona.

El fenómeno se produjo en medio de un intenso temporal que mantiene bajo alerta naranja a gran parte de la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.