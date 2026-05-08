Después de la conferencia de Adorni, Milei encabezó una reunión de ministros en un nuevo respaldo al jefe de Gabinete

Allí Caputo ensayó un contundente apoyo a Manuel Adorni: "Lo de Manuel no impacta en nada en la economía", dijo y atribuyó que se mantiene alto el riesgo país debido al "riesgo kuka", que le asigna a la oposición kirchnerista.

A continuación, el presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión del gabinete nacional en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El encuentro empezó a pasadas las 14 y culminó a las 16.30.

Durante más de dos horas, Milei reunió a todos los ministros, a los que se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien el último miércoles pidió en una entrevista con A24 que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada.

También estuvo como siempre, la secretaria General e Presidencia, Karina Milei.

La reunión en Casa Rosada

Además de brindar una nueva ratificación al cargo de Adorni, el encuentro terminó de definir la estrategia de gestión y una orden para destrabar los cinco proyectos de leyes enviados al parlamento que hoy el gobierno considera prioritarios: La ley hojarasca, tratados internacionales como la ley de patentes, la reforma de Salud Mental, reforma electoral y la iniciativa que modifica la ley de Discapacidad.

Según anticipó una alta fuente a A24.com que participó de la reunión, el oficialismo trabaja para sesionar en Diputados el próximo 20 de mayo.

Fue la primera reunión en pleno de los ministros desde el pasado lunes 6 de abril, que había sido convocada por Milei después de una cumbre con presidente de Chile, José Antonio Kast en la Casa Rosada, en apoyo a su ministro coordinador.

Según pudo confirmar este medio, el Presidente de la Nación abrió la reunión a las 14.30, apenas terminada la conferencia de prensa de Adorni, Caputo y Monteoliva. Milei habló media hora y dio ante los ministros un panorama general además de volver a darle un "fuerte respaldo" al Jefe de Gabinete.

Después tomó el mando de la reunión el Jefe de Gabinete. Adorni agradeció a los equipos de todos los ministros por su colaboración en la elaboración del informe de gestión que presentó el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, Adorni expuso sobre el plan de gestión 2026/27 y detalló los principales puntos del decreto que se firma este mismo viernes para de reestructuración de las partidas presupuestarias.

Entre los planes próximos en materia de gestión del Estado, Adorni confirmó que trabaja en un nuevo plan de retiros voluntarios y desvinculaciones de empleados en organismos públicos con objetivos concretos para fines de mayo.

También fue tema de la reunión, la revisión de la situación de Argentina ante organismos internacionales.

Cabe remarcar que esta semana el ministro de Salud, Mario Lugones protagonizó un altercado con referentes de la Organización Mundial de la Salud a raíz de la salida de Argentina de ese organismo internacional y el brote de hantavirus registrado en un crucero de turistas internacionales que pasó por el puerto de Ushuaia.

Sobre el final, hablaron Martín Menem y Patricia Bullrich sobre los temas a debatir en las próximas semanas en el Congreso.