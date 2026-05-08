YPF logró las mayores ganancias de su historia para un primer trimestre

comunidado de YPF Marín

Qué pasó con las inversiones

Durante el trimestre, las inversiones alcanzaron cerca de mil millones de dólares, de los cuales el 78% se destinaron a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta. En ese sentido, la petrolera detalló que se espera una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento esperado en la producción de petróleo shale.

Por su parte, en el segmento de downstream, los niveles de procesamiento en las refinerías alcanzaron un nuevo récord de 344.000 barriles diarios. Ese volumen permitió también registrar máximos en la producción de nafta premium y destilados medios, lo que contribuyó a evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar naftas y gasoil a distintos países de la región.

En el plano financiero, la petrolera registró un flujo de caja libre superior a los U$S 870 millones durante el trimestre, impulsado por un sólido desempeño operativo y por la cobranza parcial derivada de la venta de activos no estratégicos, entre ellos la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr.

A partir de esa generación de fondos, la compañía adelantó el pago de deuda por aproximadamente U$S 750 millones en los primeros cuatro meses del año y reforzó su posición de liquidez, que alcanzó los U$S 1.700 millones al cierre de marzo de este año.

YPF.jpg La producción de petróleo shale promedió 205.000 barriles diarios, con un crecimiento del 39% interanual. (Foto: archivo).

Proyecto Argentina LNG

En relación con el proyecto Argentina LNG, los socios fundadores YPF, ENI y ADNOC, continuaron avanzando en el desarrollo de la iniciativa. Las compañías mantuvieron el trabajo enfocado en la obtención del financiamiento, el análisis técnico de la obra y la gestión de las concesiones de explotación, además de los acuerdos con las provincias que habilitan su ejecución.

En paralelo, durante abril se formalizó el acuerdo mediante el cual YPF adquirió la totalidad de los tres bloques no convencionales que abastecerán de gas al proyecto.

Proyecto VMOS



Por último, el informe detalla que el proyecto VMOS se encuentra con más del 62% de la obra ejecutada al cierre de marzo de 2026. En abril de 2026, YPF adquirió 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte, consolidando así una participación del 30% en el proyecto, que le permite asegurar la evacuación del fuerte crecimiento de producción esperado para los próximos años.