El último parte médico de Máximo Kirchner: qué operación le hicieron y cómo evoluciona

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral por el que fue operado Máximo Kirchner

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor benigno que afecta las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. Se trata de una lesión poco frecuente que suele crecer lentamente y que, en la mayoría de los casos, no representa un riesgo grave para la salud.

El tratamiento habitual consiste en una cirugía para extirpar el tumor, evitar complicaciones y confirmar mediante estudios que no existan células malignas. Según informó el Hospital Italiano de La Plata, Máximo Kirchner evolucionó favorablemente tras la intervención y quedó internado para controles y seguimiento médico.

El mensaje de Máximo Kirchner antes de la operación

Horas antes de la operación, Kirchner había publicado un mensaje desde el centro de salud donde nació para confirmar que ingresaría al quirófano. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió en sus redes sociales.

En ese mismo posteo, el dirigente peronista contó que uno de los médicos que participa de la cirugía es hincha de Estudiantes de La Plata y le dijo que podría ver el partido del domingo desde su casa. “Está confiado en que nos ganan”, comentó en tono distendido.

maximo-kirchner-cristina-kirchner-jpg..jpg Máximo Kirchner explicó que le pidió a Cristina Kirchner que no asistiera a la clínica para evitar que tuviera que solicitar autorizaciones judiciales en medio de su arresto domiciliario. (Foto: archivo).

Kirchner también explicó por qué la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no lo acompañó durante la intervención, pese a que tenía intenciones de hacerlo. Según relató, el diputado le pidió especialmente que no asistiera para evitar que tuviera que gestionar autorizaciones judiciales debido al arresto domiciliario que cumple.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, sostuvo. Además, cuestionó el trato que recibe la ex mandataria por parte de la Justicia y comparó su situación con condenados de crímenes de lesa humanidad.

La última aparición pública y la crítica interna

La última aparición pública de Máximo Kirchner había sido a fines de abril, durante un acto en Santa Fe, donde volvió a defender el liderazgo político de Cristina Kirchner dentro del PJ y criticó a sectores del peronismo que, según afirmó, “ignoran” la situación judicial de la ex presidenta.

axel-kicillof-y-maximo-kirchner.avif En su última aparición pública, Máximo Kirchner cuestionó a sectores del PJ que impulsan una nueva conducción partidaria. (Foto: archivo).

“Nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó entonces. También rechazó los planteos de quienes impulsan una renovación en el Partido Justicialista y cuestionó que algunos dirigentes discutan el liderazgo interno mientras, según dijo, “miran para otro lado” frente a la situación judicial de la ex mandataria.