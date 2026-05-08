El BCRA registró la mayor compra diaria del mes y las reservas superaron los U$S 46.000 millones

banco-central-1203451 Las reservas brutas subieron U$S 105 millones, hasta U$S 46.056 millones.

Informe Monetario Mensual

La autoridad monetaria detalló en su informe mensual sobre la evolución de la base monetaria, reservas internacionales y mercado de divisas, que la base monetaria registró en abril una contracción del 3% en términos reales y ajustada por estacionalidad, acumulando así ocho meses consecutivos de caída. Sin embargo, advirtió que, al comparar los saldos de fin de mes, se observó un aumento de $0,9 billones.

Por su parte, el único factor expansivo fue la compra de divisas por parte del BCRA en el mercado de cambios, que alcanzó los U$S 2.770 millones durante el cuarto mes del año. Ese efecto fue parcialmente compensado por la contracción generada por las operaciones del Tesoro Nacional y, en menor medida, del propio Banco Central, advirtió la entidad.

Créditos en pesos y dólares al sector privado

Luego de dos meses consecutivos de contracción, el crédito en pesos al sector privado registró en abril una expansión real del 0,6% sin estacionalidad. El crecimiento se extendió a la mayoría de las líneas de financiamiento.

En términos del Producto Bruto Interno, el crédito en pesos se mantuvo sin cambios en torno al 9,3%. Si se incorporan los préstamos en moneda extranjera, que durante abril acumularon un aumento cercano a los U$S 1.400 millones, el ratio total de crédito sobre el PIB se ubicó en 12,3%.

cuales-son-las-proyecciones-para-el-dolar-en-2026-foto-adobe-stock-SQI5DNLUC5CYVKCFMQ7HLENFME Los préstamos en moneda extranjera al sector privado acumularon durante abril un aumento cercano a los U$S 1.400 millones.

Por su parte, el agregado monetario amplio M3 privado registró un leve incremento en términos reales y sin estacionalidad, aunque con un comportamiento heterogéneo entre sus componentes.

En ese período, los depósitos remunerados mostraron una expansión, impulsados principalmente por las colocaciones a plazo fijo de los Fondos Comunes de Inversión de money market. Esa dinámica compensó la evolución de los medios de pago tradicionales, donde el M2 privado transaccional continuó en retroceso. En términos del Producto Bruto Interno, el M3 privado se mantuvo estable en torno al 13%.