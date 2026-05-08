Caputo precisó que el Súper RIGI podría acercar inversiones de entre U$S 20.000 y U$S 30.000 millones

En esa línea, explicó que la propuesta del denominado Súper RIGI nació a partir de la necesidad de otorgar mayores beneficios impositivos para impulsar una industrialización más profunda de los recursos del país. “Estoy pensando en la idea de un super RIGI que implique todavía más beneficios impositivos para lograr una mayor industrialización de lo que son nuestros recursos”, sostuvo el funcionario.

Además, detalló que el régimen no solo abarca sectores como la minería o hidrocarburos, sino que podría extenderse al agro, pesca o forestación. "Son todas industrias que hoy no están en la Argentina", aseguró y agregó que lo más importante es que "va a generar una gran cantidad de empleo para todos los próximos años".

Expectativas e impacto del Súper RIGI

El Súper RIGI tendrá diferencias significativas respecto del régimen vigente. Caputo señaló que la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas alcanzadas por el nuevo esquema será del 15%, frente al 25% previsto en el RIGI actual. Además, explicó que el programa incluirá un mecanismo de amortización acelerada que permitirá deducir el 60% de la inversión durante el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.

Según indicó el funcionario, estas condiciones buscan mejorar la competitividad de la Argentina frente a otros países que ya ofrecen incentivos similares para atraer a grandes conglomerados internacionales.

Sobre las expectativas sobre el RIGI expresó que va a tener un impacto "extraordinario" en la economía, que consolidará un proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo. "Va a generar muchas más exportaciones y una mayor recaudación que nos va a permitir continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía".

Al repasar su gestión, Caputo aseguró que "nuestra primera tarea era poner la casa en orden y, contra todos los pronósticos, en un mes pudimos terminar con el déficit fiscal, y en seis meses con el déficit cuasi fiscal, pero mas allá de eso nuestro objetivo es y era atraer inversiones porque es lo que garantiza un crecimiento a largo plazo y mayor nivel de empleo".

Qué pasa con el Riesgo País y "riesgo kuka"

Consultado por el Riesgo País, que se mantiene por encima de los niveles registrados en 2018, y sobre si la situación de Manuel Adorni podría afectar el escenario económico que describió, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió que “el riesgo país no baja por el 'riesgo kuka'. Pero estamos muy tranquilos porque ya tenemos como refinanciar los próximos tres cupones (de la deuda). Y como la economía está ordenada, el paso del tiempo juega a nuestro país y ese índice seguirá bajando”.