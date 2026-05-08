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Impactante video: así fue el violento robo de un auto a una mujer en Lanús

El brutal episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y los delincuentes aún no fueron atrapados por las autoridades. La víctima no sufrió varias heridas.

Así le robaron el auto a una mujer en Lanús y la tiraron al piso frente a su casa. 

Así le robaron el auto a una mujer en Lanús y la tiraron al piso frente a su casa. 

Una mujer de 61 años fue víctima de un violento robo en Lanús, cuando dos delincuentes la sorprendieron frente a su vivienda, la golpearon y se llevaron su auto en cuestión de segundos. El brutal episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

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La víctima, identificada como P.G., acababa de regresar a su domicilio a bordo de su Chevrolet Agile azul y descendió del vehículo con bolsas de compras. Mientras intentaba ingresar a la vivienda, fue interceptada por uno de los ladrones, que la tomó por detrás y la arrojó violentamente al piso.

Las imágenes muestran cómo la mujer forcejeó durante algunos segundos con el asaltante mientras intentaba resistirse al robo. Sin embargo, en medio del ataque dejó caer las llaves del auto.

En ese instante, el segundo delincuente aprovechó la situación, tomó las llaves y se subió rápidamente al Chevrolet Agile para escapar del lugar. Tras el robo, ambos ladrones huyeron a toda velocidad mientras la víctima, todavía en shock, apenas pudo acercarse al vehículo sin posibilidades de impedir la fuga.

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Uno de los detalles que más indignación generó fue que durante toda la secuencia nadie intervino para ayudar a la mujer. Aunque un camión detuvo brevemente su marcha frente a la escena, el conductor finalmente decidió continuar sin intervenir.

Según trascendió, la víctima no sufrió heridas de gravedad como consecuencia del ataque. Sin embargo, el auto robado no cuenta con sistema de rastreo satelital, lo que complica las tareas de localización del vehículo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ra de Lanús y la investigación quedó en manos del Grupo Táctico Operativo (GTO).

robo lanús
El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando el forcejeo y la huida de los delincuentes en el vehículo robado.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando el forcejeo y la huida de los delincuentes en el vehículo robado.

Una familia fue asaltada frente a su hija discapacitada

Semanas atrás, otro hecho de inseguridad conmocionó al conurbano bonaerense. Una familia fue víctima de un asalto armado en Villa Luzuriaga cuando se disponía a salir de su casa para llevar a su hija de 10 años, que tiene una discapacidad, a una sesión de rehabilitación.

Cinco delincuentes interceptaron a los padres mientras la menor permanecía sentada dentro de la camioneta familiar, imposibilitada de moverse por sus propios medios debido a una parálisis.

Las cámaras de seguridad registraron el angustiante momento en que la madre rogaba desesperadamente a los ladrones para que permitieran sacar a la nena del vehículo. “La nena, la nena, la nena por favor”, se escucha decir a la mujer mientras la menor lloraba aterrorizada.

El robo duró apenas poco más de un minuto. Finalmente, los delincuentes permitieron que la familia retirara un triciclo especial utilizado por la niña antes de escapar con la camioneta Ford Maverick y otros objetos personales.

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Detuvieron a cuatro sospechosos tras varios allanamientos

La investigación avanzó rápidamente gracias al rastreo del teléfono celular robado durante el asalto.

La geolocalización condujo a los investigadores hasta el Barrio Almafuerte, conocido como Villa Palito, en San Justo. Allí, la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos de urgencia ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Matanza.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos Jonathan Alexander Katzer, Roberto Ariel Araujo, Kevin Rodríguez de Carvalho Maciel y Juan Miguel Saucedo, señalados como presuntos integrantes de la banda que cometió el robo armado.

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