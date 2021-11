Clara Perroni, ex de Matías Defederico, engañada por el futbolista: "Es una persona tóxica"

Y hace unos días, Defederico sorprendió con un gesto de gratitud hacia su nueva pareja: se tatuó el nombre de su novia.

A través de sus historias de Instagram, Matías publicó un primer plano del tatuaje que lleva en una de sus muñecas. “Lau”, se lee en una tipografía inspirada en las letras de máquina de escribir y un corazón rojo al lado. ”Para siempre en mi piel”, agregó en la imagen.

matias defederico.jpg

Pero antes de que blanquera su relación con Laura, el ex futbolista tuvo otro romance: una joven que ahora tiene 20 años y que se llama Clara Perroni.

Si bien nunca se bloqueó de manera pública la relación entre Matías y Clara, algunas imágenes de ellos juntos se vieron en junio mientras compartían una fiesta, al parecer clandestina, en la previa del día del padre. Cabe destacar que en ese momento la situación de pandemia por coronavirus no era buena y habían vuelto las restricciones.

Es más, Cinthia Fernández había manifestado su enojo por algunas fotos que publicó el periodista Pampito en las redes donde se lo veía a su ex con Clara en la fiesta.

“Por ese motivo no podía llevarlas al colegio…. No se podía levantar. ¡Feliz Día del padre!”, arrojó la panelista de LAM. “¡Si me contagio saben porque fue! De esto hablaba. Solo deje ir a mis hijas porque le iban a preguntar en el colegio como pasaron con su papá, porque la verdad es un riesgo y más con mi hija más chica q tiene problemas respiratorios … una vergüenza”, añadía furiosa, en ese momento.

Lo cierto es que la relación entre Matías y Clara no terminó del todo bien y, en diálogo con PrimiciasYa.com, la joven estudiante de Corredor Inmobiliario habló por primera vez sobre lo que fue su noviazgo con Defederico.

"Yo cumplí años en junio, y lo conocí antes de mi cumple. Ahí tenía 19 años. Ahora tengo 20. Y con Laura está hace dos meses creo. O sea de un día para el otro dejó de hablarme y no nos vimos más, la relación quedó ahí sin entender qué pasó", comenzó diciendo Clara a este portal.

"De los siete días de la semana, cinco estaba en la casa de él. Yo llevé ropa y hasta las cosas básicas que aún han quedado ahí en su casa. El otro día vi una foto que donde su nueva novia está usando mis ojotas", detalló.

Luego reveló: "Un día me fui a trabajar temprano. (Hasta entonces no había conocido a su familia). Era el cumpleaños de un familiar de él, jamás se me cruzó que me invitara ya que nos habíamos conocido hacía dos semanas. Esa noche me puso: 'vení, sino te dejo'".

Por último, Clara lo definió como "una persona tóxica, pero muy tóxica". "Le molestaba que saliera con mis amigas, y le molestaba todo. Y así pasó lo que pasó. Para el día del amigo, yo salí con mis amigas y para él ya era terrible lo que había hecho. Pero en realidad él ya empezaba a conocer a esta chica nueva. De un día para el otro, Matías desapareció sin darme explicaciones. Yo fui siempre la que estuvo buscando respuesta. Le hablé por Instagram pero reacciona mal y me dice que la culpa es mía", finalizó la joven.