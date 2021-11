Duro contrataque de Matías Defederico a Cinthia Fernández

“Que hijos de tunga… me voy, porque me odian acá se ve. Me odian”, expresó Fernández al ver como la producción del programa había compartido una imagen de ella embarazada junto a Matías Defederico.

“Estabas muy grasa”, bromeó Yanina Latorre. “¿No te gusta ese rubio?, no estabas mal”, le consultó Ángel de Brito. “Estabas linda, te perjudicaba él, pero vos estabas hermosa”, agregó Mariana Brey. “Las remeras que se pusieron los dos…”, siguió Yanina.

“Mi ex marido, la remera, las raíces negras, el rubio horrible, me odian acá. Si quieren que me vaya como Evelin díganmelo en la cara, no me hagan estas cosas”, lanzó picante Cinthia. “¿Por qué estabas rubia?”, le consultó el conductor. "En ese momento se usaba el rubio, tirando a blanco y yo nunca entendí que se me quemó y no me quedaba bien”, contestó Cinthia.

Al ver este comentario al aire de la madre de sus hijas, Matías Defederico comentó fuerte vía Twitter: “¿Por que me casé con eso? “Te voy a clavar un cuchillo”, “voldemort”, “el progenitor”. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aún así, seremos familia siempre”.

Nicolás Magaldi habló del conflicto con Cinthia Fernández

El conductor Nicolás Magaldi se refirió a aquella polémica salida de la panelista Cinthia Fernández del programa El show del problema, cuando el ciclo tomó otro rumbo.

"Ella (Cinthia)salió a hacer declaraciones públicas y son respetables. En esa no me prendo, no me gusta. No me gusta hacer una situación de algo que no ocurrió", indicó Magaldi.