Flor Vigna presentó oficialmente su primer single "Uy": "Es un tema para menearse todo"

‘Uy’! fue la búsqueda del “track 1”de lanzamiento, aunque fue uno de los últimos en componerse, pero abre la ventana al universo de las otras canciones que ya tenemos.

“Estoy muy feliz de por fin mostrarles el material en el que vinimos trabajando con mi equipo hace un año y medio en medio de la pandemia. Es nuestra obra, nuestra filosofía plasmada en música y letras”, destacó la cantante.

Uy! tiene influencias argentinas y españolas .Comenzando por un tango e interrumpiendo con un flamenquito, que se sube a un beat urbano, con el punch de reggaetón. La canción plantea una letra sarcástica, pícara y con un claro mensaje de “ya no quiero más dolores" (Tavo y Flor).

"En el videoclip decidimos reflejar la versatilidad de mundos que conviven en nuestra obra. Por un lado tenemos a nuestra pareja en pura acrobacia para seguir perteneciendo a un ciclo que ya debió terminar hace mucho. Un poco de burla hacia el ego y el narcisismo y una explosión de colores, amigos y baile para darle la bienvenida a la nueva vida", señaló Flor.

“Uy” es una mirada por el retrovisor, mirar atrás y darte cuenta que ese lugar persona o lo que fuese ya te queda chico.

Flor Vigna - UY! - (Video Oficial)

Luciano Castró participó en el videoclip de Flor Vigna

El video cuenta con la participación especial del actor Luciano Castro. La locación elegida para la grabación del mismo fue en la localidad de Capilla del Señor.

"Al ver el trabajo terminado pienso que es un tema para menearse todo. Y Lucho (Luciano Castro) me bancó en todo y en el video está toda la gente que yo amo, entre ellas él. Lo más lindo es el detrás de escena, Lucho me acompañó en todo y todas las noche donde siempre me motivo e inspiró a animarme en toda esta etapa", cerró Flor, feliz por el resultado obtenido.