Lauta se refirió a la depresión de Flor Vigna y sorprendió con su respuesta

Después de que Flor Vigna compartiera su experiencia con la salud mental, su expareja Lauta se refirió al tema en Puro Show (El Trece) y dio su visión sobre aquel momento difícil que atravesó la cantante.
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Flor Vigna habló en las últimas horas sobre su salud mental y su expareja Lauta se refirió al tema en Puro Show.
Después de que Flor Vigna compartiera su experiencia con la salud mental, su expareja Lauta se refirió al tema en Puro Show (El Trece) y dio su visión sobre aquel momento difícil que atravesó la cantante.
Con tono sereno, el músico destacó el vínculo que aún los une: “Nos queremos mucho”, dijo cuando le consultaron por ella. Y al ser preguntado por la depresión de Flor, respondió con una reflexión general: “Un duelo nos duele a todos. A vos calculo que también, si tenés un duelo, te va a doler”.
Cuando le plantearon si esa situación estaba relacionada con la ruptura, fue categórico: “No sé, hermano, no te puedo contestar qué es lo que siente ella. Preguntáselo a ella”.
Sobre la separación, recordó cómo fue ese proceso: “Cuando nos separamos, como cualquier persona, hablamos. Nos llevamos muy bien y siempre fue así. Charlamos todo lo que teníamos que charlar y cada uno siguió con su vida”.
Antes de finalizar, le dedicó unas palabras de cariño: “Le deseo lo mejor, ella es una capa”. Además, Lauta también despejó rumores de terceros involucrados en la ruptura y lo hizo de manera tajante: “No, hermanito”.
El domingo, Flor Vigna tuvo una actuación destacada en el Supernova Génesis 2026, donde se midió en el ring contra la streamer Alana Flores. La cantante se quedó con la victoria en un evento que fusionó deporte, música y entretenimiento, y que reunió a influencers y creadores de contenido de distintas partes del mundo.
La pelea se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, y tras el triunfo, Flor se emocionó al compartir un testimonio profundo desde el cuadrilátero. Allí habló de lo que significó el deporte en su vida y de los momentos difíciles que atravesó en lo personal.
Conmovida, expresó: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, por cumplir varios sueños, ustedes en México me abrazaron en un momento en el que yo no tenía ganas de vivir”.
Entre lágrimas, la artista agregó: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos”.
La expareja de Luciano Castro reconoció que atravesó etapas muy duras y que el ejercicio físico fue clave para superar la depresión. En sus palabras, la batalla más importante no estuvo en el ring, sino en la lucha interna que logró ganar.
Más tarde, desde su cuenta de Instagram, Flor reflexionó sobre lo vivido y lo conectó con su manera de enfrentar la vida. “No la tengo clara , pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Se lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también se lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón”, escribió con emoción.