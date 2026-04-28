Lauta se refirió a la depresión de Flor Vigna y sorprendió con su respuesta

Antes de finalizar, le dedicó unas palabras de cariño: “Le deseo lo mejor, ella es una capa”. Además, Lauta también despejó rumores de terceros involucrados en la ruptura y lo hizo de manera tajante: “No, hermanito”.

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Cómo fue la desgarradora confesión y llanto de Flor Vigna sobre su salud mental

El domingo, Flor Vigna tuvo una actuación destacada en el Supernova Génesis 2026, donde se midió en el ring contra la streamer Alana Flores. La cantante se quedó con la victoria en un evento que fusionó deporte, música y entretenimiento, y que reunió a influencers y creadores de contenido de distintas partes del mundo.

La pelea se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, y tras el triunfo, Flor se emocionó al compartir un testimonio profundo desde el cuadrilátero. Allí habló de lo que significó el deporte en su vida y de los momentos difíciles que atravesó en lo personal.

Conmovida, expresó: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, por cumplir varios sueños, ustedes en México me abrazaron en un momento en el que yo no tenía ganas de vivir”.

Entre lágrimas, la artista agregó: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos”.

La expareja de Luciano Castro reconoció que atravesó etapas muy duras y que el ejercicio físico fue clave para superar la depresión. En sus palabras, la batalla más importante no estuvo en el ring, sino en la lucha interna que logró ganar.

Más tarde, desde su cuenta de Instagram, Flor reflexionó sobre lo vivido y lo conectó con su manera de enfrentar la vida. “No la tengo clara , pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Se lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también se lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón”, escribió con emoción.