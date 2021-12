Mariano de la Canal quiere reencontrarse con Wanda Nara y hacerle una explosiva pregunta a Icardi: "Es verdad que..."

"Wanda ya está en el país. Le mandé un mensajito y le dije que vayamos a merendar, pero hasta ahora no me respondió", comenzó diciendo el mediático en diálogo con PrimiciasYa.com.

Al ser consulta sobre un posible encuentro con la empresaria, agregó: "Le contaría a Wanda cómo me estuvo yendo a mí, soy muy agradecido. A mí me va muy bien gracias a Dios y en parte es gracias a ella. Me pude ir a trabajar en muchos países, cumplí sueños... Siempre hay que ser agradecido en la vida".

Luego, sobre si Wanda estuvo bien en haber perdonado a Mauro, dijo: "Lo que ella haga con su vagina, no me voy a meter. Es su decisión. A la gente que quiere uno la tiene que apoyar, en cualquier decisión que tome".

Mariano de la Canal, al hueso con Mauro Icardi

Sobre la entrevista que Wanda hizo con Susana Giménez, opinó: "Creo que estuvo flojita la Su. La amamos a Susana, pero le podría haber sacado un poquito más d jugo. No creo que Wanda haya puesto cláusulas o hay apedido no hablar de ciertas cosas. A Telefe y a Susana no le ponen cláusulas, te sentás ahí y ya está".

Por último, Mariano de la Canal reveló la tremenda pregunta que le haría a Icardi si es que lo llega a ver en persona: "Yo le hubiese hecho más preguntas a Mauro. Le hubiera preguntado, '¿es verdad que no se paró?' 'Si es verdad que tuvo fiebre y todo ese morbo que queremos saber. Olor a qué tenía la China queremos saber' Todo eso quiere saber la gente".