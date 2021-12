Murió una participante de Masterchef Celebrity

No obstante, diversas versiones apuntan que Verónica Forqué tomó la dolorosa decisión de suicidarse, tal como reza un artículo de la agencia Europa Press.

Los medios españoles refuerzan esa posibilidad en base a lo que la propia Forqué expresó en las últimas semanas, como cuando renunció a la edición de ese país de MasterChef Celebrity.

En esa ocasión, la artista lanzó una argumentación alarmante: "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas. Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma”.