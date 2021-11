Pedro Alfonso se va a Carlos Paz con elenco completo: la última incorporación

Se trata de la bellísima Sofi Macaggi quien se sorprendió con la propuesta y no ve la hora de estrenar: "Apenas me llamaron me puse super feliz, estoy contenta de volver a Carlos Paz después de varios años. Es una alegría enorme trabajar con Pedro y con todo este elenco espectacular. En la primera reunión hubo una energía increíble y estoy segura de que la vamos a romper."

"Una noche en el hotel" es el título de la obra producida por DABOPE que debuta la noche de Navidad y promete divertir a todas las familias, desde los más chiquitos a los más adultos, con una gran producción y un humor sano.

Pedro Alfonso

La furia de Paula Chaves con su esposo, Pedro Alfonso

Paula Chaves escrachó a su esposo, Pedro Alfonso, por el desorden que hace en la casa familiar que comparte junto a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Fue a través de una story en su cuenta de Instagram, donde la modelo no solo mostró el desorden que dejó en su casa, sino que afirmó que es algo de todos los días.

“La historia de mi vida, todos los días ponerlos en su lugar”, escribió la conductora.

Chaves también compartió una imagen de la ropa sucia de su pareja, abandonada en el suelo después de la ducha. “El tacho de la ropa sucia y la ropa”, dijo.

“O sea, no entiendo. O no lo embocó, o no sé”, agregó, indignada. Además escribió: “Necesito que digas algo”, arrobando a Pedro.