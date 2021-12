Preocupación por una nueva internación de Lío Pecoraro

“Me dieron medicación, me pasaron suero para hidratarme, me estabilizaron y me mandaron a casa. La saturación de oxígeno un día después era de 89-90. Para alguien que atravesó lo que yo atravesé, le sale un granito y se cag... en la patas. Tenía fiebre, me hisopé tres veces, todo negativo, gracias a Dios”, sumó.

Lío Pecoraro fue al sanatorio le confirmaron la neumonía y lo dejaron internado por unos días. Pero, se recupera y ya está mejor. Hoy, el periodista publicó una estampita de San expedito, rezando de nuevo para ponerse bien.

El mensaje de Lío Pecoraro a su hermana a 6 meses del trasplante

Lío Pecoraro se va recuperando después de pasar por el momento más difícil de su vida cuando a mediados de 2020, en plena pandemia, le diagnosticaron leucemia mieloide.

El periodista y conductor comenzó así un largo tratamiento médico que incluyó una intervención de trasplante de médula con su hermana Laura.

A seis meses de esa intervención clave para él y su recuperación, Pecoraro compartió un emotivo posteo en Instagram para agradecerle tamaño gesto de amor a su hermana.

"Mi amor @laupecoraro, hermanita de mi corazón. Hoy se cumplen 6 meses de tu gran gesto incondicional de amor, el trasplante gracias a la donación de tu médula", comenzó movilizado Lío.