Mariana Nannis aseguró que no está en banca rota y reveló quién es su nuevo amor

Embed

Allí, Latorre reveló que Nannis lo llamó y "empezó a gritar ‘Son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parilla si ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla’”, leyó la conductora sobre las declaraciones de la mediática.

Y según la madre de Alex y Charlotte Caniggia en su furioso descargo, aseguró estar lejos está de vivir en condiciones precarias. “Puedo gastar mucha más plata que en los 90. Es que yo tengo que cobrar un juicio millonario. Y es más, estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Puedo gastar más plata que nunca. Si quiero gasto 5.000, 10.000, 30.000 dólares por día", hizo saber sobre su presente amoroso y econónico.

En tanto, Yanina Latorre agregó que Mariana Nannis perjuró que la propiedad de Marbella está en perfectas condiciones. “La casa de Marbella no está arruinada, es más, yo estoy viviendo ahí. Es mentira que yo vendí los departamentos de Miami. Yo nunca los vendí. Yo ahora estoy trabajando en la televisión italiana. Me pagan 38.000 euros por entrevista. Me pasan a buscar en avión y tengo un chofer en un Mercedes con guantes blancos esperando", insistió la ex del Pájaro Caniggia. ¿Será?

mariana nannis y yanina latorre.jpeg

Yanina Latorre fulminó a Mariana Nannis tras sus dichos: “Sos vacía, sola e inútil”

Unos horas antes, Yanina Latorre había revelado que Mariana Nannis estaría viviendo en condiciones precarias en la casa de unos vecinos. Fue por este motivo que la ex de Claudio Paul Caniggia no se quedó callada y le respondió con dureza en el programa de streaming de Ángel de Brito. Y la pelea continuó por la noche con la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) recogiendo el guante y contraatacando sin filtros.

"Cosas de envidia, obviamente. Y por qué dice cualquier cosa de envidia. Yo no sé nada de fútbol, a mí no me gusta el fútbol. Me casé con un jugador de fútbol, y para mí un futbolista es como que va a la oficina. De la otra parte tienen un jugador que es mediocre, es normalito, que no jugó en ningún lado. Entonces como yo me casé con uno que sobresalía debe venir por ahí toda la mierda que me tira", disparó Nannis en el programa Ángel Responde (Bondi Live).

Embed

Así, desde su programa Yanina no tardó en responderle con munición más que pesada: "Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que lo único que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta no podés hablar de nada, o de la parte física de la gente".

Pero la panelista fue todavía más lejos con sus declaraciones: "Sos un engendro asqueroso pero no físico como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido".

"¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan", siguió implacable Latorre, claramente furiosa por las declaraciones de Nannis.

Al tiempo que concluyó con una lapidaria frase: "Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo".