Pasos para descargar imágenes de Instagram

pasos-para-descargar-imagenes-de-instagram

No importa desde qué dispositivo estés, hay diversas maneras de descargar imágenes de Instagram. Acá te explicamos el paso a paso de cada una.

Muchas veces ocurre que mientras se navega por Instagram se quiere guardar una determinada foto para luego compartirla con otras personas, recordar una decoración particular, una prenda o incluso mandarle algo a la abuela que no tiene una cuenta en esa aplicación. Lo cierto es que muchas personas no saben descargar imágenes de Instagram ya que, a simple vista, no se puede visualizar esa opción en la plataforma.

Por el contrario de lo que parece, descargar imágenes de Instagram es muy sencillo pero cabe destacar que no es la única forma de poder guardar una foto. Ya sea que se esté navegando desde la versión web o móvil, tanto la computadora como el celular cuentan con una función que se llama captura de pantalla.

Por lo general, los ordenadores, tienen un botón en el teclado “impr pant” que, al pulsarlo, se creará una captura de todo lo que se está viendo en el monitor y se guardará automáticamente. Los móviles, dependiendo de la marca y el sistema operativo con el que cuenten, también poseen la función de poder capturar la pantalla presionando diversos botones. Si bien la imagen no se guarda con la mejor calidad, este es un método rápido para compartir una foto sin necesidad de descargarla.

Descargar imágenes desde la PC

Para guardar una foto desde la versión web de Instagram el primer paso es ingresar a la cuenta con normalidad hasta encontrar la imagen que se quiera descargar. Una vez que se la tiene en pantalla, haciendo clic con el botón derecho del mouse se desplegará un menú en donde se debe elegir la opción “abrir enlace en una pestaña nueva”.

El segundo paso es posicionar el mouse en la URL que aparece en esta nueva ventana y a ese link se le debe añadir -al final del mismo- la siguiente combinación: "/media/?size=l". Cabe destacar la importancia de escribir el código en minúscula, sobre todo la última letra, porque esto indica que se quiere visualizar la versión de la foto en tamaño completo.

Ese paso permite que cada usuario pueda ingresar directamente en la imagen y no mediante Instagram. Es decir que, el código hace que el navegador deje de estar en la plataforma de la red social por lo que los bloqueos configurados que tiene la compañía para proteger los derechos de autor, se eliminan completamente.

Una vez escrita la configuración, el navegador abrirá una nueva ventana con el icono de Facebook y la foto que se quiere descargar. Ahora sí, realizado clic nuevamente con el botón derecho del mouse se podrá elegir la opción “guardar imagen como”.

Descargar imágenes en iOS y Android

En el mundo de los celulares, dos de los sistemas operativos más utilizados son el iOS, creación de Apple y Android, desarrollado por Google. Todos los usuarios que tengan cualquiera de estos sistemas van a poder descargar desde el Play Store o desde el AppStore la aplicación de Instagram de forma completamente gratuita.

Una vez que la persona crea una cuenta o ingresa a su perfil existente, puede comenzar a navegar para ver su contenido, el que comparten las personas que sigue o incluso visualizar la pestaña “explorar” de la plataforma en dónde se puede acceder a contenido de interés recomendado por la misma aplicación.

Al toparse con una imagen que se quiera descargar es vital contar con una aplicación secundaria como por ejemplo Instasaver -disponible para Android- que permite guardar la foto deseada mediante una ayuda externa. Este sistema ofrece la función de autoguardado que, de forma automática, manteniendo presionado un determinado contenido, lo descarga en la galería de fotos para luego poder compartirlo nuevamente. Provee también la opción manual que consiste en copiar el enlace del video o imagen de Instagram y pegarlo en la caja de texto de Instasaver.

¡Y listo! La imagen queda guardada para utilizarla posteriormente o enviarla con amigos que no tengan la aplicación.

En el caso de Apple por ejemplo se puede descargar una aplicación llamada Regrammer que es completamente gratuita y fácil de usar. De hecho, para descargar una foto los pasos a seguir son:

- Ingresar a la aplicación de Instagram y seleccionar el contenido que desee descargar.

- Luego, hay que realizar clic en el menú (indicado con los tres puntitos que aparecen en el margen superior derecho de la foto) y elegir la opción “copiar enlace”.

- Seguidamente, se abre la aplicación de Regrammer y se pega el enlace en el cuadro que indica la plataforma.

- En consiguiente, hay que presionar la opción “preview” y luego “share”.

- Por último aparecerá el botón de “guardar imagen/video”. Haciendo clic allí, el contenido se descargará en la galería para disponer del mismo.

¿Se pueden descargar las historias de Instagram?

La respuesta es sí. Tal y como se mencionó previamente, existen aplicaciones que ayudan a descargar contenido de esta plataforma y lo cierto es que también son útiles para poder guardar una historia ya sea en formato foto o video.

Por ejemplo, el sistema de Google, Android, ofrece en el Play Store una aplicación llamada Story Saver for Instagram para descargar gratuitamente y de uso muy sencillo. Este sistema exige que al momento de abrirlo, el usuario realice una inscripción colocando los datos de su cuenta de Instagram.

Luego, este espacio muestra las historias activas de todos los usuarios. Sólo se debe elegir aquella que se quiera descargar seleccionando el perfil correspondiente. Automáticamente, se abrirá una pantalla para ver cada historia de esa persona de forma independiente. Por último se debe seleccionar qué historia se quiere descargar. ¡Y listo! En este punto, la aplicación le ofrecerá al usuario tres opciones distintas de ejecución: la primera es el repost que sirve para republicar ese contenido en la cuenta propia, luego el save que es la opción útil para guardar el contenido en el teléfono o también la opción share para compartir por otros medios esa historia.