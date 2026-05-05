Jubilados ANSES: cómo saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo

ANSES_jubilados AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

Monto estimado del aguinaldo en junio 2026

Con los aumentos acumulados por movilidad en base a la inflción, el haber mínimo de junio podría ubicarse en torno a $399.500. A partir de ese valor, el aguinaldo estimado sería de aproximadamente $199.750.

Es importante tener en cuenta que en este cálculo no se incluye el bono previsional, ya que ese refuerzo no forma parte del haber sobre el cual se determina el medio aguinaldo.

Cuánto cobraría un jubilado en total en junio

Si se suman todos los componentes del ingreso, el escenario proyectado para un jubilado que percibe la mínima sería el siguiente:

Haber mensual estimado: $399.500

$399.500 Aguinaldo aproximado: $199.750

$199.750 Bono previsional: $70.000

De esta manera, el total a cobrar en junio podría acercarse a los $669.000, siempre que se mantenga el esquema actual de aumentos y refuerzos vigente.