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Jubilados ANSES: cómo saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo

El medio aguinaldo se determina como el 50% del haber más alto entre enero y junio, sin incluir refuerzos extraordinarios. Con los aumentos acumulados por movilidad, todo indica que junio será el mes de referencia, elevando el monto final que recibirán los jubilados.

Jubilados ANSES: cómo saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo

Jubilados ANSES: cómo saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo

Los jubilados que cobran a través de la ANSES ya empiezan a poner el foco en junio, un mes clave dentro del calendario previsional. Es que, además del aumento mensual por movilidad, se suma el pago del medio aguinaldo, un ingreso extra que impacta directamente en el monto final a cobrar.

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A esto se le agrega un dato importante: el organismo prevé que el aguinaldo se deposite el mismo día que los haberes mensuales, lo que simplifica el esquema de cobro y evita pagos en fechas separadas.

Cómo se calcula el aguinaldo en jubilados

El cálculo del aguinaldo dentro del sistema previsional argentino tiene una lógica particular que suele generar dudas. No se trata de un monto fijo ni incluye todos los adicionales que se cobran mes a mes.

En términos simples, el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber del semestre, es decir, el ingreso más alto entre enero y junio. En este caso, todo indica que junio será el mes con el valor más elevado, por lo que se toma como para hacer la estimación.

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Monto estimado del aguinaldo en junio 2026

Con los aumentos acumulados por movilidad en base a la inflción, el haber mínimo de junio podría ubicarse en torno a $399.500. A partir de ese valor, el aguinaldo estimado sería de aproximadamente $199.750.

Es importante tener en cuenta que en este cálculo no se incluye el bono previsional, ya que ese refuerzo no forma parte del haber sobre el cual se determina el medio aguinaldo.

Cuánto cobraría un jubilado en total en junio

Si se suman todos los componentes del ingreso, el escenario proyectado para un jubilado que percibe la mínima sería el siguiente:

  • Haber mensual estimado: $399.500
  • Aguinaldo aproximado: $199.750
  • Bono previsional: $70.000

De esta manera, el total a cobrar en junio podría acercarse a los $669.000, siempre que se mantenga el esquema actual de aumentos y refuerzos vigente.

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