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ESCÁNDALO TOTAL

El llamativo pedido que le habrían hecho a Vero Lozano antes de la nota con Sol Abraham: "Tenían miedo"

Se conoció qué petición le hicieron a Vero Lozano antes de recibir a Sol Abraham de Gran Hermano en su programa.

5 may 2026, 14:21
El llamativo pedido que le habrían hecho a Vero Lozano antes de la nota con Sol Abraham: Tenían miedo.
El llamativo pedido que le habrían hecho a Vero Lozano antes de la nota con Sol Abraham: Tenían miedo.

El llamativo pedido que le habrían hecho a Vero Lozano antes de la nota con Sol Abraham: "Tenían miedo".

A casi una semana de la polémica expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano Generación Dorada, los interrogantes siguen sin respuesta y las versiones no paran de crecer. En el stream Ya Fue Todo, el periodista Alejandro Castelo reveló un detalle que encendió todas las alarmas.

Sol fue eliminada por la puerta giratoria sin previo aviso, acusada de haber "deshonrado el juego" por pedir salir reiteradamente. El escándalo se agrandó porque, a diferencia de otros casos similares, la producción no mostró ningún video que justificara la medida.

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En ese contexto, Castelo lanzó la bomba: "A mí me cuentan que le pidieron a Vero que tuviera un cuidado especial porque la producción tenía miedo que Sol hable de más. Si vos pinchás en vivo a una persona, puede terminar contando cosas que no corresponde".

El periodista explicó el razonamiento detrás del supuesto pedido: "Quizás porque estuvo afuera, vio cosas que puede llegar a decir o que se le pueden escapar. Si vos estás al aire y pinchás a la otra persona, puede terminar diciendo algo que haga ruido, y eso es justamente lo que no querían".

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Y fue aún más duro con la señal: "Está esa idea de 'por favor cuidemosla' con Sol que da mucho para pensar. La desprolijidad de su salida llama la atención y es un error muy grande de Gran Hermano".

Su compañero Santiago Sposato aportó otra hipótesis sobre por qué Sol habría aceptado irse sin resistencia: "Pasó algo cuando ella salió a hacer el intercambio en la casa de México. Algo se enteró ahí que no le gustó, capaz algo económico".

Esa versión se cruza con los rumores de las últimas días que apuntan a un conflicto por plata entre Sol y la producción: habría pedido un aumento luego del intercambio y, según trascendió, hasta habría exigido cobrar lo mismo que Andrea del Boca. Un número que la empresa no estaría dispuesta a pagar. Por ahora, todo sigue en el terreno de la especulación.

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¿Cuál fue la verdadera razón por la cual Sol Abraham fue expulsada de Gran Hermano?

La salida de Sol Abraham de la casa de Gran Hermano generó un fuerte revuelo y muchas dudas entre los seguidores del reality. Aunque en un principio no se dieron detalles claros, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que apuntaban a conflictos detrás de cámara y exigencias por parte de la participante.

En ese contexto, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), dio a conocer la que sería la verdadera razón de su expulsión. Según explicó en su cuenta de X, Sol habría recibido una propuesta de La Casa de los Famosos, lo que la llevó a pedir más dinero y ciertas condiciones, como poder ver a sus hijas, algo que no habría sido bien recibido por la producción del programa.

"Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor.

     

 

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