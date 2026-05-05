Netflix: Joaquín Furriel se luce con esta impactante película argentina inspirada en un caso real

De qué trata "El patrón, radiografía de un crimen" en Netflix

La película se centró en Hermógenes, un hombre humilde del interior del país que viajó a Buenos Aires con la esperanza de encontrar trabajo y mejorar su situación económica. Sin recursos y con pocas oportunidades, terminó aceptando empleo en una carnicería barrial.

Lo que parecía ser una oportunidad laboral rápidamente se transformó en una pesadilla. El dueño del negocio comenzó a manipularlo psicológicamente, lo sometió a jornadas interminables y lo obligó a trabajar en condiciones extremas.

La historia mostró cómo el personaje fue perdiendo poco a poco la estabilidad emocional mientras soportaba humillaciones permanentes. El ambiente opresivo y la presión constante construyeron un clima cada vez más oscuro.

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Uno de los aspectos que más impactó en el público fue que el film no exageró situaciones ficticias para generar dramatismo. Por el contrario, el relato estuvo basado en un caso real, lo que hizo todavía más perturbadora cada escena.

A medida que avanzó la trama, Hermógenes quedó atrapado en un círculo del que parecía imposible salir. El miedo a perder el trabajo y la necesidad económica terminaron condicionando todas sus decisiones.

Joaquín Furriel y una actuación que fue aplaudida por la crítica

Uno de los puntos más destacados de El patrón, radiografía de un crimen fue la interpretación de Joaquín Furriel. El actor logró construir un personaje contenido, silencioso y profundamente vulnerable.

La transformación emocional de Hermógenes se reflejó en pequeños gestos y silencios que transmitieron angustia de manera constante. La crítica especializada resaltó especialmente la naturalidad con la que Furriel interpretó a un trabajador quebrado por el abuso.

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El elenco también contó con actuaciones sólidas de Luis Ziembrowski, Guillermo Pfening, Mónica Lairana, Germán de Silva, Victoria Raposo y Andrea Garrote, quienes ayudaron a potenciar el clima asfixiante de la película.

Sebastián Schindel, por su parte, eligió una puesta en escena austera y realista. La cámara acompañó de cerca al protagonista y reforzó la sensación de encierro que atravesó toda la historia.

Por qué esta película argentina volvió a ser tendencia en Netflix

La película volvió a ganar notoriedad tras incorporarse al catálogo de Netflix. Muchos usuarios comenzaron a recomendarla en redes sociales debido a su intensidad narrativa y al fuerte impacto emocional que genera. En plataformas de debate y foros de cine, numerosos espectadores coincidieron en que se trata de una de las producciones argentinas más duras de los últimos años.

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El fenómeno también se relacionó con el interés creciente del público por las historias basadas en hechos reales. Este tipo de películas suele despertar más curiosidad porque acerca conflictos cotidianos desde una mirada humana y realista.

Además, la producción evitó caer en golpes bajos innecesarios. El terror que transmite no apareció desde efectos exagerados, sino desde situaciones que muchas personas reconocen como posibles dentro del mundo laboral.

El caso real que inspiró la historia de "El patrón"

El film estuvo inspirado en el libro El patrón. radiografía de un crimen, escrito por Elías Neuman. La obra reconstruyó un caso policial real ocurrido en Argentina y profundizó en los mecanismos de explotación que derivaron en el crimen.

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La adaptación cinematográfica respetó gran parte de la esencia original y mantuvo el enfoque centrado en el deterioro psicológico del protagonista.

Cada escena aportó pequeñas señales sobre el desgaste mental de Hermógenes hasta desembocar en el hecho trágico que cambió por completo la historia. Esa construcción pausada fue otro de los elementos más valorados por la crítica especializada.

Tráiler de "El patrón, radiografía de un crimen"