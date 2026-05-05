ANSES hizo oficial los montos para jubilados, AUH y otras asignaciones en mayo: cuánto cobro

El rol del bono extraordinario

El bono de $70.000 volvió a ser una pieza clave en la estructura de ingresos. No se trata de un aumento permanente, sino de un refuerzo que se otorga para evitar que los jubilados con menores ingresos queden por debajo de un umbral considerado crítico.

Este mecanismo ya se aplicó en meses anteriores y se consolidó como una herramienta recurrente. En la práctica, permite que el ingreso mínimo supere los $460.000.

Prestación básica universal y PUAM: los nuevos valores

La Prestación Básica Universal (PBU) también fue actualizada. A partir de mayo, se ubicará en $179.859,20. Este componente es fundamental dentro del cálculo de las jubilaciones, ya que forma parte del haber total que perciben los beneficiarios.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el nuevo monto quedó fijado en $314.539,28. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $384.539.

Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación completa. Si bien representa un respaldo importante, continúa siendo inferior al haber mínimo jubilatorio.

ANSES_asignacion ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

Asignación Universal por Hijo y Embarazo: cuánto se cobra

Las asignaciones también registraron una actualización. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, el monto general será de $141.286.

Para quienes residen en la denominada Zona I —que incluye provincias del sur y regiones con condiciones especiales— el valor asciende a $183.672. Esta diferencia responde al reconocimiento del mayor costo de vida en esas zonas.

El incremento impacta directamente en millones de familias que dependen de estas prestaciones para cubrir necesidades básicas. Aunque el aumento es automático por la fórmula de movilidad, su efecto real sigue siendo motivo de análisis.

Asignaciones familiares según ingresos

El sistema de asignaciones familiares establece distintos montos según el ingreso del grupo familiar (IGF). Con la actualización, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Para ingresos que no superen los $1.093.852, el monto por hijo será de $70.651.

En el tramo siguiente, hasta $1.604.240, se cobrará $47.658.

Si el ingreso supera los $1.604.240 y llega hasta $1.852.148, el monto será de $28.826.

Para ingresos de hasta $5.792.488, el beneficio será de $14.873.

Asignación por Hijo con discapacidad: cifras actualizadas

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos son significativamente mayores debido a las necesidades específicas que implica esta condición.

Para ingresos familiares de hasta $1.093.852, el monto será de $230.032.

En el siguiente rango, hasta $1.604.240, se percibirá $162.733.

Para ingresos superiores, el valor se reduce a $102.705.

A diferencia de otras asignaciones, este beneficio no tiene tope máximo de ingresos para su acceso, aunque sí se ajusta el monto según la situación económica del grupo familiar.

Qué pasa con los monotributistas

Los trabajadores inscriptos en el monotributo también reciben asignaciones familiares, y los montos dependen de la categoría en la que estén registrados.

Para la categoría A, el monto será de $70.651.

En la categoría B, se cobrará $47.658.

La categoría C recibirá $28.826.

Mientras que las categorías D, E, F y G percibirán $14.873.

Pagos únicos: matrimonio, nacimiento y adopción

Además de las prestaciones mensuales, ANSES confirmó los nuevos valores de las asignaciones de pago único. Estas corresponden a eventos específicos y se otorgan una sola vez.

El monto por nacimiento será de $82.353.

Para adopción, la cifra asciende a $492.366.

En el caso de matrimonio, se otorgarán $123.307.

Ayuda escolar anual: el nuevo valor

La ayuda escolar anual, destinada a acompañar los gastos educativos, se fijó en $55.672. Este beneficio se paga una vez al año y está dirigido a familias con hijos en edad escolar.