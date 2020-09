Djokovic, tras su histórica descalificación: "No puedo garantizar que no me pasará más en la vida"

Novak Djokovic

Novak Djokovic no garantizó que pueda controlar sus emociones a propósito de su descalificación en el US Open, en la previa del Masters 1000 de Roma.

"No puedo garantizar que no me pasará más en la vida, evidentemente haré todo lo posible porque no pase, pero todo es posible en la vida. Tengo un carácter explosivo. En mi carrera he pasado por altos y bajos, controlando más o menos bien mis emociones. Pero estás solo ahí abajo, hay mucha intensidad y presión, por lo que te puede pasar", dijo Nole en conferencia de prensa.

Djokovic consideró "totalmente inesperado e involuntario" el golpe con la pelota que le propinó a una jueza de línea y generó su expulsión del Grand Slam estadounidense.

"Cuando golpeas una bola como yo la golpeé, tienes una opción de golpear a alguien en la pista. Las reglas son claras, lo acepto. Debo avanzar y pasar a otra cosa", indicó el tenista serbio.

Djokovic, sin olvidarse del incidente en los EEUU, opinó sobre sus próximos pasos: "está bien tener un torneo que llega en una semana o diez días después de lo que sucedió. Antes vuelvo a la competición, antes superaré este recuerdo".