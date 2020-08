Pella se perderá el Masters 1000 de Cincinnati porque su preparador físico padece coronavirus

Pella

Guido Pella, 35º en el ranking mundial, no jugará el Masters 1000 de Cincinnati que comenzará el lunes en New York y marcará el regreso oficial del circuito masculino, debido a que su preparador físico, Juan Manuel Galván, padece coronavirus, y eso llevó a la Federación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) a separarlo y ponerlo desde hoy en cuarentena por precaución, debido a su estrecho vínculo con el infectado.

"La USTA informó un positivo hace dos días y lamentablemente es mi preparador físico, Juan Manuel Galván. Por el estrecho contacto que tuvimos desde hace 14 días cuando nos instalamos para entrenar en Miami y luego vinimos a Nueva York, me aislaron durante dos semanas junto a mi entrenador José Acasuso y no jugaré Cincinnati", explicó apesadumbrado Pella, en un video que subió a su cuenta de la red social Instagram.

El tenista nacido en Bahía Blanca hace 30 años era uno de los dos argentinos que ingresaban en forma directa al cuadro principal de Cincinnati, junto a Diego Schwartzman (13), mientras que buscarán su lugar desde la clasificación Juan Ignacio Lóndero (62), Federico Delbonis (78) y Federico Coria (104).

La noticia de que la USTA había encontrado un resultado positivo entre los 1.400 tests efectuados desde el 13 de agosto pasado en la 'burbuja' sanitaria de Nueva York donde se jugará el Masters 1000 de Cincinnati y luego el US Open, había encendido la alarma en el ambiente tenístico, a un puñado de días de la reanudación del circuito interrumpido desde marzo por la pandemia.

"Me efectuaron dos tests con resultado negativo. Estoy perfecto, no siento nada y Juan Manuel tampoco porque es asintomático. Somos afortunados por ese lado, aunque por otro el torneo me retiró y me puso en cuarentena. El procedimiento que debo cumplir es estricto, con testeos regulares cada dos días para ver si pasa de negativo a positivo. Lo único que espero es que estas dos semanas pasen rápido y poder jugar el US Open", añadió Pella en su descargo en Instagram.

Fuente: Télam