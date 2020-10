Pella quedó eliminado de Roland Garros ante Carreño Busta e hizo una fuerte autocrítica

Guido Pella

Guido Pella quedó eliminado de Roland Garros tras perder hoy en la segunda ronda con el español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-2 y 6-1 en un partido en el que fue ampliamente superado.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 37 del ranking mundial, no ofreció demasiada resistencia y fue superado luego de una hora y media de juego por el asturiano Carreño Busta (18), quien está en un buen momento tras haber llegado hace 20 días a las semifinales del US Open.

El argentino, de 30 años, ganó apenas dos partidos desde que retornó el circuito en agosto pasado luego de un receso de seis meses por la pandemia de coronavirus, uno de ellos en Roland Garros, hace dos días cuando superó en la ronda inicial al italiano Salvatore Caruso (85).

El 'zurdo' bahiense se mostró muy errático desde el inicio del partido, ante un rival más sólido que una vez que encaminó el juego en el primer set, no volvió a darle ningún tipo de opciones.

Tras el partido, Pella hizo una fuerte autocrítica en conferencia de prensa: "Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido. Me voy a tomar unos días para ver que hacer. Con estas pocas ganas para luchar no se puede. No se si tengo ganas de volver a pelear los partidos. Voy a tomarme unos días para descansar y ver qué hacer".