A los 65 años, se supo de qué vive Silvia Süller 

La vedette, que supo ser un ícono de los 80 y los 90 en nuestro país, atraviesa un mal pasar. A 65 años Silvia no tiene la misma vida que en su época dorara: "Süller está en una situación económica, no digo vulnerable, pero no es la Silvia de antaño. Vive austeramente y la verdad que da celos cuando ve a Fátima imitarla, y hacerse millonaria a costa suya, según el sentimiento de Silvia", dijeron en A la tarde, América TV.