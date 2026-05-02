Tiros y muerte tras un enfrentamiento entre un comisario y dos adolescentes en Quilmes

El menor herido fue trasladado a un hospital zonal, donde permanece internado y bajo custodia policial. Una vez que reciba el alta médica, será derivado a un Centro de Admisión de Menores, por disposición de la UFI Juvenil N°1.

La causa fue caratulada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes. Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva contra el comisario, al considerar en forma preliminar que actuó en legítima defensa.

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, las pericias quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.