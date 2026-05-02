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Tiros y muerte tras un enfrentamiento entre un comisario y dos adolescentes en Quilmes

Un comisario de la Policía Bonaerense se enfrentó a tiros con dos adolescentes durante un intento de robo en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

Un comisario de la Policía Bonaerense se enfrentó a tiros con dos adolescentes durante un intento de robo en la localidad de San Francisco Solano

Un comisario de la Policía Bonaerense se enfrentó a tiros con dos adolescentes durante un intento de robo en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

Un comisario de la Policía Bonaerense, que vestía de civil, abatió a tiros a un adolescente de 16 años e hirió a otro de 15 durante un violento intento de robo en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió este jueves alrededor de las 22.

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Según las primeras investigaciones, el jefe de la Comisaría 8ª de Bernal, que se encontraba de franco, circulaba en su motocicleta por la intersección de Avenida San Martín y calle 894 cuando fue interceptado por dos jóvenes que se movilizaban en otro rodado. Los adolescentes lo amenazaron con el fin de sustraerle la moto.

Ante la situación, el efectivo repelió el ataque con su arma reglamentaria. En el intercambio de disparos, el joven de 16 años cayó muerto en el lugar, mientras que su cómplice de 15 años recibió un balazo en una pierna.

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En la escena, los peritos secuestraron el arma reglamentaria del comisario y una réplica metálica de pistola de fabricación casera que portaba el adolescente fallecido.

El menor herido fue trasladado a un hospital zonal, donde permanece internado y bajo custodia policial. Una vez que reciba el alta médica, será derivado a un Centro de Admisión de Menores, por disposición de la UFI Juvenil N°1.

La causa fue caratulada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes. Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva contra el comisario, al considerar en forma preliminar que actuó en legítima defensa.

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, las pericias quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

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