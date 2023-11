La furia y ataque legal de Silvia Süller contra Fátima Florez: "Es millonaria a costa mía"

Süller estaría cansada de que la humorista gane dinero a costas de su imagen. "Fátima Florez tiene una nueva enemiga y se trata de Silvia Süller", expresó la conductora Karina Mazzocco.

Embed

Y el periodista Diego Esteves comentó: "Al mejor estilo Moria, Silvia Süller está meditando con su abogado Walter Kormace, denunciar a Fátima Florez, por la imitación que hace de ella, en concreto, uso indebido de la imagen. La imagen es un derecho personalísimo".

"Así que la demanda estaría siendo redactada en este momento. Una de las frases que me llegó es: ‘vivía en un dos ambientes, y ahora es millonaria a costa mía', me dijo Silvia", añadió el panelista.

"¿Pero qué quiere un porcentaje?, ¿Va a pedir a cada uno que la imitó un porcentaje", consultó Augusto Tartúfoli. Y Esteves explicó: "También la demanda por daños y perjuicios, pero todavía no se cuantificó".

Y cerró: "Süller está en una situación económica, no digo vulnerable, pero no es la Silvia de antaño. Vive austeramente y la verdad que da celos cuando ve a Fátima imitarla, y hacerse millonaria a costa suya, según el sentimiento de Silvia".

Silvia Suller

Silvia Süller sufrió un fuerte accidente doméstico y causó preocupación

En el último tiempo Silvia Süller estuvo alejada de los medios y sobre todo sus seguidores se alertaron por la poca aparición que tuvo en sus redes sociales. Finalmente, se supo que su ausencia se debió a un accidente doméstico que sufrió de forma reciente.

“Tuvo un accidente doméstico que le afectó el hombro, la espalda y un brazo. Está recuperándose favorablemente pero no la pasó nada bien. No quiso ahondar mucho en que es lo que le pasó, dijo que fue accidente, que se cayó y dio contra el piso", informó Federico Flowers en radio Rock and Pop.

Además, resaltó que las redes actualmente son un gran sostén económico para Silvia y comentó: “Por eso estuvo bastante alejada de los medios, ella hace mucho TikTok y trabaja y vive un poco de eso, hace mucho vivos y la gente le dona".

Por último dejó en claro que todo fue un susto y que el peor momento ya pasó. "Buenísimo que está mejor de salud y por eso estos días Silvia no estuvo en redes sociales y demás”, cerró.