"Baño de sangre": el aterrador mensaje contra las hijas de Máxima Zorreguieta

Un hombre de 33 años, de presunta ideología ultraderechista, fue detenido en Países Bajos acusado de planear un atentado contra las princesas Amalia y Alexia, hijas de la reina Máxima Zorreguieta.
Un hombre de 33 años fue detenido en Países Bajos, acusado de planear un atentado contra Amalia y Alexia, dos de las tres hijas del matrimonio entre Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro.
Un hombre de 33 años fue detenido en Países Bajos, acusado de planear un atentado contra Amalia y Alexia, dos de las tres hijas del matrimonio entre Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro.
Un hombre de 33 años, de presunta ideología ultraderechista, fue detenido en Países Bajos acusado de planear un atentado contra las princesas Amalia y Alexia, hijas de la reina Máxima Zorreguieta.
Aunque el arresto ocurrió en febrero en la ciudad de La Haya, la información se conoció en las últimas horas a través de una resolución judicial de la Fiscalía.
Según el documento, el sospechoso tenía en su poder dos hachas con inscripciones que incluían el nombre “Alexia”, la palabra “Mossad” y la consigna nazi “Sieg Heil”. También se encontró una nota manuscrita con los nombres “Amalia” y “Alexia”, junto a la frase “baño de sangre”.
Los fiscales sostienen que planeaba atacar a Catharina-Amalia (22), heredera al trono, y a su hermana Alexia (20). Ambas son hijas del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima. La pareja tiene una tercera hija, Ariane (19).
El acusado comparecerá la próxima semana ante el tribunal. Hasta el momento, no se informaron las motivaciones del supuesto atentado.
No es la primera vez que las hijas de Máxima reciben amenazas. En 2022, Amalia debió abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam y trasladarse al palacio real por graves riesgos de seguridad, presuntamente vinculados a la “Mocro Maffia”, organización criminal ligada al narcotráfico.
En ese contexto, la reina Máxima habló del impacto que la situación provocaba en su hija: “Es muy difícil ver a tu hija tan triste y saber que no puede vivir como una chica de 18 o 19 años”. Además, reconoció que atravesaba un cuadro de depresión.
En 2020, un hombre fue condenado por enviar mensajes amenazantes a través de Instagram a Amalia, que en ese entonces tenía 16 años.