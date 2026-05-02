"Baño de sangre": el aterrador mensaje contra las hijas de Máxima Zorreguieta

El acusado comparecerá la próxima semana ante el tribunal. Hasta el momento, no se informaron las motivaciones del supuesto atentado.

Antecedentes de otras amenazas en la familia de Máxima Zorreguieta

Hijas de Máxima Zorreguieta La increíble formación de las hijas de Máxima Zorreguieta

No es la primera vez que las hijas de Máxima reciben amenazas. En 2022, Amalia debió abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam y trasladarse al palacio real por graves riesgos de seguridad, presuntamente vinculados a la “Mocro Maffia”, organización criminal ligada al narcotráfico.

En ese contexto, la reina Máxima habló del impacto que la situación provocaba en su hija: “Es muy difícil ver a tu hija tan triste y saber que no puede vivir como una chica de 18 o 19 años”. Además, reconoció que atravesaba un cuadro de depresión.

En 2020, un hombre fue condenado por enviar mensajes amenazantes a través de Instagram a Amalia, que en ese entonces tenía 16 años.