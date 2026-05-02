A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
OOPS

Así reaccionó Brian Sarmiento cuando supo lo que una famosa quería con él tras su salida de Gran Hermano

Mientras ya comenzó a hacer campaña para regresar a Gran Hermano en el repechaje, Brian Sarmiento se está poniendo al día de lo que pasó en el afuera durante sus dos meses de encierro. Mirá.

2 may 2026, 11:12
Así reaccionó Brian Sarmiento cuando supo lo que una famosa quería con él tras su salida de Gran Hermano
Así reaccionó Brian Sarmiento cuando supo lo que una famosa quería con él tras su salida de Gran Hermano

Así reaccionó Brian Sarmiento cuando supo lo que una famosa quería con él tras su salida de Gran Hermano

En medio de una charla distendida con La Tora Lucila Villar en el stream de Telefe, Brian Sarmiento fue consultado por una inesperada declaración que había dado que hablar en el mundo de Gran Hermano, vinculada a una exjugadora que manifestó su intención de acercarse a él si llegaba a ingresar a la casa.

Durante la entrevista, el exfutbolista optó por mostrarse esquivo cuando la conductora insinuó la situación. Con tono cómplice, ella dejó entrever el comentario que había circulado: “Alguien dijo que si entraba te iba a dar besos. Que iba a entrar para sacarle el lugar a Danelik”.

Leé también

El filoso dardo de Brian Sarmiento contra Solange Abraham tras su expulsión de Gran Hermano: "Perdió..."

el filoso dardo de brian sarmiento contra solange abraham tras su expulsion de gran hermano: perdio...

Lejos de engancharse con la anécdota, Brian intentó correrse del eje y evitar profundizar en el tema. “Dijo eso. No tengo ni idea de quién es”, respondió con cierta incomodidad, marcando distancia frente a cualquier versión que pudiera comprometerlo o generar polémica.

Sin embargo, La Tora redobló la apuesta y reveló el nombre de la protagonista de esa historia: Catalina Gorostidi. Fue entonces cuando la reacción del exjugador no pasó desapercibida. “¿Catalina? Mmmm...”, lanzó, dejando entrever su intención de no involucrarse en el asunto y mantener un perfil bajo frente a la situación.

Embed

Cabe recordar que la ex participante del reality, quien formó parte del ciclo en dos oportunidades, había realizado declaraciones muy directas al inicio de esta edición. En aquel momento, aseguró haber tenido un vínculo íntimo previo con Sarmiento y no dudó en elogiarlo.

“Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó. Yo no tendría problema. Te voy a hacer el ‘gusanito’ y otras cosas que ya sabes”, había expresado sin filtros, generando revuelo entre los seguidores del programa.

Incluso, en otras intervenciones mediáticas, la pediatra volvió a referirse al exfutbolista con comentarios elogiosos. “Estuve con él antes de GH y cuando salí tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10, afirmó, dejando en claro la buena impresión que le había quedado de ese vínculo.

Mientras tanto, Brian Sarmiento eligió el silencio y la cautela, evitando confirmar o desmentir las versiones, y manteniéndose al margen de una historia que sigue dando que hablar.

Brian Sarmiento y Catalina Gorostidi - captura stream Telefe

Cuál fue el comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano que desató la polémica

La eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida dentro de la casa y dejó secuelas emocionales claras. Entre todos, quien más sintió su partida fue Danelik, con quien el exfutbolista había forjado una conexión muy profunda durante el encierro.

A medida que avanzaba el reality, el vínculo entre ambos se transformó en uno de los pilares afectivos del juego. Él se posicionó como un apoyo fundamental para la influencer en momentos de crisis, mientras que ella encontró en Sarmiento un refugio en medio de la presión constante del formato. Por eso, el adiós estuvo lejos de ser frío: lágrimas, abrazos cargados de emoción y un beso final que dejó en evidencia la intensidad de lo que construyeron.

Ya fuera del programa, el exjugador visitó el ciclo de streaming de Santiago del Moro, La Cumbre (Telefe), donde repasó su experiencia en la casa. En un clima relajado, habló de su relación con la joven tucumana, pero uno de sus comentarios generó un fuerte revuelo en redes.

“Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba”, lanzó Brian, sin imaginar la repercusión que tendrían sus palabras. Luego, al ser consultado sobre si existió la posibilidad de avanzar en la intimidad dentro del reality, explicó: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.

Tw de Laura Ubfal

Como suele ocurrir, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios apuntaron directamente contra Laura Ubfal, acusándola de haber sacado de contexto las palabras del exfutbolista y de amplificar la polémica innecesariamente. En X, el tema escaló rápidamente y generó posturas divididas.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, opinó un usuario en defensa de Sarmiento. Sin embargo, no todos coincidieron: “Es homofóbico, y es transfóbico también”, retrucó otro, dejando en claro la grieta de opiniones.

Lo cierto es que el episodio abrió un nuevo foco de debate y dejó en evidencia cómo una frase puede desatar múltiples interpretaciones en el universo digital, donde cada palabra se analiza al detalle.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Brian Sarmiento Gran Hermano Catalina Gorostidi

Lo más visto