Así reaccionó Brian Sarmiento cuando supo lo que una famosa quería con él tras su salida de Gran Hermano

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Cabe recordar que la ex participante del reality, quien formó parte del ciclo en dos oportunidades, había realizado declaraciones muy directas al inicio de esta edición. En aquel momento, aseguró haber tenido un vínculo íntimo previo con Sarmiento y no dudó en elogiarlo.

“Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó. Yo no tendría problema. Te voy a hacer el ‘gusanito’ y otras cosas que ya sabes”, había expresado sin filtros, generando revuelo entre los seguidores del programa.

Incluso, en otras intervenciones mediáticas, la pediatra volvió a referirse al exfutbolista con comentarios elogiosos. “Estuve con él antes de GH y cuando salí tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10”, afirmó, dejando en claro la buena impresión que le había quedado de ese vínculo.

Mientras tanto, Brian Sarmiento eligió el silencio y la cautela, evitando confirmar o desmentir las versiones, y manteniéndose al margen de una historia que sigue dando que hablar.

Brian Sarmiento y Catalina Gorostidi - captura stream Telefe

Cuál fue el comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano que desató la polémica

La eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida dentro de la casa y dejó secuelas emocionales claras. Entre todos, quien más sintió su partida fue Danelik, con quien el exfutbolista había forjado una conexión muy profunda durante el encierro.

A medida que avanzaba el reality, el vínculo entre ambos se transformó en uno de los pilares afectivos del juego. Él se posicionó como un apoyo fundamental para la influencer en momentos de crisis, mientras que ella encontró en Sarmiento un refugio en medio de la presión constante del formato. Por eso, el adiós estuvo lejos de ser frío: lágrimas, abrazos cargados de emoción y un beso final que dejó en evidencia la intensidad de lo que construyeron.

Ya fuera del programa, el exjugador visitó el ciclo de streaming de Santiago del Moro, La Cumbre (Telefe), donde repasó su experiencia en la casa. En un clima relajado, habló de su relación con la joven tucumana, pero uno de sus comentarios generó un fuerte revuelo en redes.

“Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba”, lanzó Brian, sin imaginar la repercusión que tendrían sus palabras. Luego, al ser consultado sobre si existió la posibilidad de avanzar en la intimidad dentro del reality, explicó: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.

Tw de Laura Ubfal

Como suele ocurrir, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios apuntaron directamente contra Laura Ubfal, acusándola de haber sacado de contexto las palabras del exfutbolista y de amplificar la polémica innecesariamente. En X, el tema escaló rápidamente y generó posturas divididas.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, opinó un usuario en defensa de Sarmiento. Sin embargo, no todos coincidieron: “Es homofóbico, y es transfóbico también”, retrucó otro, dejando en claro la grieta de opiniones.

Lo cierto es que el episodio abrió un nuevo foco de debate y dejó en evidencia cómo una frase puede desatar múltiples interpretaciones en el universo digital, donde cada palabra se analiza al detalle.