Impactante: una denuncia inesperada y nuevas sospechas en la causa por Guadalupe Lucero

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La imputación: abuso sexual gravemente ultrajante

La abogada de la familia materna, Soledad Poma de Otaegui, confirmó a Radio Popular San Luis que el abuelo paterno fue imputado el 20 de abril por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa iniciada en noviembre de 2024.

Según detalló, se trata de una denuncia por abuso a una menor con discapacidad, respaldada por una Cámara Gesell positiva.

El acusado no está detenido, pero enfrenta medidas restrictivas: prohibición de salir de la provincia, y obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.

Además, existe una segunda denuncia en trámite por un hecho similar, que aún se encuentra en etapa de investigación.

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El pedido clave: que se lo investigue en la causa Guadalupe

A partir de este nuevo escenario, la familia materna fue clara: no aseguran una vinculación directa, pero exigen que se investigue. “No estamos afirmando nada, pero si hay antecedentes, queremos que se analice”, remarcó la abuela.

En la misma línea, la abogada anticipó que solicitarán formalmente que se lo incorpore a la investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero.

También se confirmó que el fiscal federal no tenía conocimiento previo de estas denuncias, lo que reavivó las críticas sobre posibles fallas en la coordinación judicial.

Cinco años sin respuestas y una causa abierta por Guadalupe Lucero

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Guadalupe, de 5 años, desapareció cerca de las 19 horas del 14 de junio de 2021, mientras jugaba a las escondidas en la vereda durante un cumpleaños familiar en el Barrio 544 Viviendas, en la capital de San Luis.

Su prima pequeña entró a la casa y dijo: “La Guada no está. Se fue con una chica”.

A pesar de rastrillajes intensos, la movilización de recursos nacionales, la intervención de Interpol y la recompensa ofrecida, no se ha dado con su paradero.

A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe, la incertidumbre sigue siendo total y cualquier dato genera nuevas expectativas. “Estamos atentos a todo. No sabemos si fue trata, abuso o qué pasó con Guada”, expresó la abuela.

“Son cinco años de un caso muy manoseado. Nosotros solo queremos saber qué pasó”, concluyó.