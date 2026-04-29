Cazzu fulminó a Ángela Aguilar con una respuesta letal inesperada en pleno show

Inesperadamente, Cazzu sorprendió con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta directa y contundente: “Digo, sos una mala persona que hacés cosas terribles, bueno, nos molestemos, ¿no? Pero cuando las cosas, digo, qué feo que canta, que esto, que lo otro, ¿no? Yo digo, peor, peor es no hacer nada. No sé qué piensan ustedes”, disparó.

Y fue aún más allá: “Entonces, no tienen que ser profesionales en nada, excepto médicos, chicos. No hagan una operación si no estudian. ¿Entienden? ¿Entienden a qué me refiero?”.

Las palabras de la artista argentina generaron una ola de repercusiones en redes, donde miles de usuarios debatieron sobre talento, formación, elitismo y autenticidad en la música. Mientras algunos respaldaron la visión más inclusiva de Cazzu, otros defendieron la exigencia artística planteada por Aguilar.

La controversia entre ambas explotó en 2024, cuando Christian Nodal confirmó la separación de Cazzu en mayo y, pocas semanas después, oficializó su relación con Ángela Aguilar. Sobre todo, por la amistad tan cercana que tenía el cantante con la joven méxicana mientras estaba en pareja con la argentina.