Buena noticia para las familias: ANSES pagará un bono extra de $ 125.000 en mayo

Para acceder a esta asignación, ANSES establece ciertos parámetros económicos. El ingreso del grupo familiar no debe superar los $5.792.487 brutos, mientras que el salario individual de cada solicitante no puede exceder los $2.896.244. Estos límites buscan focalizar la ayuda en sectores medios y trabajadores formales dentro del sistema de seguridad social.

Además del aspecto económico, existen condiciones administrativas esenciales. Entre ellas, se exige la presentación del certificado oficial de matrimonio civil, junto con la acreditación de identidad mediante el Documento Nacional de Identidad de ambos integrantes de la pareja. También resulta indispensable demostrar una antigüedad mínima de seis meses de trabajo formal al momento de contraer matrimonio.

Otro punto clave es el plazo para iniciar el trámite. La solicitud puede realizarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta un máximo de dos años desde la fecha de celebración, permitiendo cierto margen para quienes no lo gestionen de inmediato pero sin perder el derecho al cobro.

Desde el organismo previsional remarcan que esta prestación no está disponible para todos los beneficiarios, sino exclusivamente para determinados sectores. Entre quienes pueden acceder se encuentran los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, personas que perciben pagos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), beneficiarios de la prestación por desempleo, trabajadores temporarios y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El trámite puede completarse de manera completamente digital, facilitando el acceso y evitando traslados innecesarios. A través de la plataforma Mi ANSES, los solicitantes deben ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que sus datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados, y luego seleccionar la opción correspondiente a Asignaciones de Pago Único en la sección de Atención Virtual.

Posteriormente, será necesario adjuntar la documentación respaldatoria, como el acta matrimonial, además de cualquier otra constancia requerida según la situación particular del solicitante. Este procedimiento online busca agilizar los tiempos administrativos y simplificar la experiencia para los usuarios.

Para quienes prefieran realizar el proceso de manera presencial, ANSES también ofrece la posibilidad de solicitar un turno previo en alguna de sus oficinas distribuidas en todo el país, ya sea mediante el sitio oficial o comunicándose telefónicamente al 130.

En un contexto económico donde cada ingreso adicional representa un alivio para el presupuesto familiar, esta asignación por matrimonio se posiciona como una herramienta relevante para miles de parejas argentinas. La prestación no solo simboliza un acompañamiento institucional ante un evento trascendental, sino que también puede contribuir a cubrir gastos de celebración, organización o instalación del nuevo hogar.

Con montos actualizados y requisitos específicos, ANSES refuerza así su política de apoyo social a través de programas focalizados, consolidando beneficios que apuntan a brindar respaldo en momentos clave de la vida de las personas.

Para quienes hayan contraído matrimonio recientemente o planeen revisar sus beneficios disponibles, conocer las condiciones y gestionar correctamente esta asignación puede significar el acceso a una suma importante, capaz de generar un impacto positivo en la economía del hogar.