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Buena noticia para las familias: ANSES pagará un bono extra de $ 125.000 en mayo

La posibilidad de acceder a una asistencia económica extraordinaria vuelve a captar la atención de miles de familias argentinas. En mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una prestación destinada a quienes atraviesan uno de los momentos más importantes en la vida personal: el matrimonio.

Buena noticia para las familias: ANSES pagará un bono extra de $ 125.000 en mayo

La posibilidad de acceder a una asistencia económica extraordinaria vuelve a captar la atención de miles de familias argentinas. En mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una prestación destinada a quienes atraviesan uno de los momentos más importantes en la vida personal: el matrimonio. Se trata de una ayuda económica única que puede superar los $123.000 por persona y que, en caso de que ambos integrantes de la pareja cumplan con las condiciones establecidas, podría representar un ingreso conjunto superior a los $245.000.

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Este beneficio forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único (APU), un esquema de asistencia social diseñado para acompañar eventos familiares puntuales como nacimientos, adopciones y casamientos. A diferencia de otras asignaciones mensuales, esta prestación se entrega por única vez, convirtiéndose en un respaldo económico significativo para afrontar gastos asociados al inicio de una nueva etapa.

Durante mayo, el monto oficial para la Asignación por Matrimonio asciende a $123.307, cifra que se actualiza de acuerdo con las disposiciones vigentes del sistema previsional. Esta suma está orientada a trabajadores formales, beneficiarios de determinadas prestaciones y otros sectores habilitados, siempre que respeten los topes de ingresos establecidos por el organismo.

El beneficio puede ser solicitado por cada uno de los cónyuges de manera individual, siempre que ambos reúnan los requisitos correspondientes. Esto implica que una pareja donde los dos integrantes estén registrados laboralmente o encuadrados en alguna de las categorías permitidas podría recibir el pago doble, fortaleciendo notablemente su economía familiar en el comienzo de la vida matrimonial.

Para acceder a esta asignación, ANSES establece ciertos parámetros económicos. El ingreso del grupo familiar no debe superar los $5.792.487 brutos, mientras que el salario individual de cada solicitante no puede exceder los $2.896.244. Estos límites buscan focalizar la ayuda en sectores medios y trabajadores formales dentro del sistema de seguridad social.

Además del aspecto económico, existen condiciones administrativas esenciales. Entre ellas, se exige la presentación del certificado oficial de matrimonio civil, junto con la acreditación de identidad mediante el Documento Nacional de Identidad de ambos integrantes de la pareja. También resulta indispensable demostrar una antigüedad mínima de seis meses de trabajo formal al momento de contraer matrimonio.

Otro punto clave es el plazo para iniciar el trámite. La solicitud puede realizarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta un máximo de dos años desde la fecha de celebración, permitiendo cierto margen para quienes no lo gestionen de inmediato pero sin perder el derecho al cobro.

Desde el organismo previsional remarcan que esta prestación no está disponible para todos los beneficiarios, sino exclusivamente para determinados sectores. Entre quienes pueden acceder se encuentran los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, personas que perciben pagos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), beneficiarios de la prestación por desempleo, trabajadores temporarios y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El trámite puede completarse de manera completamente digital, facilitando el acceso y evitando traslados innecesarios. A través de la plataforma Mi ANSES, los solicitantes deben ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que sus datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados, y luego seleccionar la opción correspondiente a Asignaciones de Pago Único en la sección de Atención Virtual.

Posteriormente, será necesario adjuntar la documentación respaldatoria, como el acta matrimonial, además de cualquier otra constancia requerida según la situación particular del solicitante. Este procedimiento online busca agilizar los tiempos administrativos y simplificar la experiencia para los usuarios.

Para quienes prefieran realizar el proceso de manera presencial, ANSES también ofrece la posibilidad de solicitar un turno previo en alguna de sus oficinas distribuidas en todo el país, ya sea mediante el sitio oficial o comunicándose telefónicamente al 130.

En un contexto económico donde cada ingreso adicional representa un alivio para el presupuesto familiar, esta asignación por matrimonio se posiciona como una herramienta relevante para miles de parejas argentinas. La prestación no solo simboliza un acompañamiento institucional ante un evento trascendental, sino que también puede contribuir a cubrir gastos de celebración, organización o instalación del nuevo hogar.

Con montos actualizados y requisitos específicos, ANSES refuerza así su política de apoyo social a través de programas focalizados, consolidando beneficios que apuntan a brindar respaldo en momentos clave de la vida de las personas.

Para quienes hayan contraído matrimonio recientemente o planeen revisar sus beneficios disponibles, conocer las condiciones y gestionar correctamente esta asignación puede significar el acceso a una suma importante, capaz de generar un impacto positivo en la economía del hogar.

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