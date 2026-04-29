Cuánto sale tramitar el DNI y el pasaporte en Argentina en 2026

En el caso de las personas extranjeras con residencia legal en el país, el costo de la primera identificación y sus renovaciones está fijado en $20.000.

Pasaporte: cuánto cuesta tramitarlo en Argentina en 2026

cuando-y-como-hay-que___oIMx5NCHA_1200x630__1.webp Migraciones eliminará los sellos en los pasaportes desde el próximo 25 de abril (Foto: Telam).

El pasaporte ordinario argentino, con entrega regular en el domicilio en un plazo estimado de 30 días hábiles, tiene un valor de $100.000.

Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez existen alternativas más costosas. El Pasaporte Exprés, con entrega entre 48 y 96 horas hábiles, cuesta $200.000. El Pasaporte al instante, con emisión y entrega en pocas horas en sedes y aeropuertos habilitados, asciende a $330.000.

La reposición del pasaporte por errores u omisiones del RENAPER continúa siendo gratuita, siempre que se solicite dentro de los 90 días posteriores a su entrega.

Qué precio tienen otros trámites

La última actualización también impacta en distintos servicios vinculados que suelen gestionarse junto con la documentación.

La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años cuesta $30.000. La fabricación de credenciales diplomáticas tiene un valor de $31.000. Las copias certificadas y constancias, como datos personales o domicilio, se ubican entre $8.000 y $9.000.

Desde el organismo recomiendan realizar los pagos con tarjeta de débito, crédito o código QR, ya que no en todos los centros de atención se acepta efectivo. Además, sugieren solicitar turno con anticipación a través del sitio oficial Argentina.gob.ar o la aplicación Mi Argentina, para evitar demoras.

Los valores rigen en todo el territorio nacional. Ante la alta demanda que suele registrarse en determinados períodos del año, se aconseja iniciar los trámites con tiempo, especialmente en caso de viajes programados para los próximos meses.