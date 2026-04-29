Cuánto sale tramitar el DNI y el pasaporte en Argentina en 2026

Tras la última actualización de los cuadros tarifarios, vigente desde marzo, rigen los nuevos valores para tramitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país.
Tras la última actualización de los cuadros tarifarios, vigente desde marzo, rigen en todo el país los nuevos valores para tramitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, con diferentes opciones según la urgencia del trámite.
Tras la última actualización de los cuadros tarifarios, vigente desde marzo, rigen en todo el país los nuevos valores para tramitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, con diferentes opciones según la urgencia del trámite.
Tras la última actualización de los cuadros tarifarios, vigente desde marzo, rigen los nuevos valores para tramitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país.
El DNI común para ciudadanos argentinos tiene un costo de $10.000. Este valor incluye el primer ejemplar por ciudadanía, las actualizaciones obligatorias a los 5, 8 y 14 años, además de las reposiciones por cambio de domicilio, rectificación de datos, extravío o robo.
Se mantiene sin cargo el primer DNI para recién nacidos de hasta 6 meses, siempre que hayan nacido en territorio nacional. En cambio, quienes necesiten el documento con mayor rapidez deberán abonar montos más elevados según la modalidad elegida.
El DNI Exprés, con entrega a domicilio en aproximadamente 96 horas hábiles, cuesta $26.000. El DNI en 24 horas, con retiro en la oficina correspondiente, tiene un valor de $41.000. Por su parte, el DNI al instante, que se entrega entre 2 y 6 horas en oficinas habilitadas, asciende a $57.000.
En el caso de las personas extranjeras con residencia legal en el país, el costo de la primera identificación y sus renovaciones está fijado en $20.000.
El pasaporte ordinario argentino, con entrega regular en el domicilio en un plazo estimado de 30 días hábiles, tiene un valor de $100.000.
Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez existen alternativas más costosas. El Pasaporte Exprés, con entrega entre 48 y 96 horas hábiles, cuesta $200.000. El Pasaporte al instante, con emisión y entrega en pocas horas en sedes y aeropuertos habilitados, asciende a $330.000.
La reposición del pasaporte por errores u omisiones del RENAPER continúa siendo gratuita, siempre que se solicite dentro de los 90 días posteriores a su entrega.
La última actualización también impacta en distintos servicios vinculados que suelen gestionarse junto con la documentación.
La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años cuesta $30.000. La fabricación de credenciales diplomáticas tiene un valor de $31.000. Las copias certificadas y constancias, como datos personales o domicilio, se ubican entre $8.000 y $9.000.
Desde el organismo recomiendan realizar los pagos con tarjeta de débito, crédito o código QR, ya que no en todos los centros de atención se acepta efectivo. Además, sugieren solicitar turno con anticipación a través del sitio oficial Argentina.gob.ar o la aplicación Mi Argentina, para evitar demoras.
Los valores rigen en todo el territorio nacional. Ante la alta demanda que suele registrarse en determinados períodos del año, se aconseja iniciar los trámites con tiempo, especialmente en caso de viajes programados para los próximos meses.