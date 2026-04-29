Adorni se defendió en Diputados y negó irregularidades: qué dijo sobre su patrimonio y los viajes al exterior

Según explicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia Federal ya determinaron que no existió delito ni irregularidad. "La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito", remarcó.

Adorni detalló que su esposa viajó como invitada en el vuelo de ida y regresó posteriormente en un vuelo comercial. Además, aseguró que la comitiva fue autorizada conforme a la normativa vigente.

MANUEL ADORNI SE REFIRIÓ AL VIAJE DE SU ESPOSA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL MANUEL ADORNI SE REFIRIÓ AL VIAJE DE SU ESPOSA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

En otro tramo de su intervención, rechazó las acusaciones sobre presuntos viajes financiados por terceros. "Las manifestaciones relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas", sostuvo.

Asimismo, afirmó que todos sus viajes personales fueron vacaciones privadas costeadas con recursos propios y que cumplió con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública.

Adorni también respondió a los cuestionamientos vinculados con supuestas contrataciones irregulares. Negó cualquier participación en expedientes administrativos relacionados con terceros allegados y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio.

También descartó vínculos contractuales entre el Estado y su esposa, tanto de manera directa como indirecta.

Agradecimiento a Javier Milei y mensaje político

Sobre el final de su exposición, el jefe de Gabinete agradeció la presencia de Milei en el recinto y le expresó su reconocimiento. "Me dio el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros", señaló.

Además, extendió su agradecimiento a Karina Milei, al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y al resto del gabinete nacional.