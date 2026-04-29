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Adorni se defendió en Diputados y negó irregularidades: qué dijo sobre su patrimonio y los viajes al exterior

El jefe de Gabinete utilizó los últimos 10 minutos de su exposición personal para hablar de las denuncias en su contra que investiga la Justicia.

Manuel Adorni se defendió en Diputados y negó irregularidades: qué dijo sobre su patrimonio

Manuel Adorni se defendió en Diputados y negó irregularidades: qué dijo sobre su patrimonio, los viajes al exterior y los contratos con Grandio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó los últimos minutos de su exposición ante la Cámara de Diputados para responder a las denuncias judiciales en su contra y aseguró que no cometió ningún delito. Con la presencia del presidente Javier Milei en uno de los palcos del recinto, el funcionario sostuvo que demostrará su inocencia ante la Justicia.

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photoAdorni expondrá en Diputados con Milei y todo el Gabinete en el palco, en medio de la causa judicial y un clima de fuerte tensión con la oposición. (Foto: archivo).

"Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo", afirmó Adorni antes de que comenzara la ronda de preguntas de la oposición.

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La defensa por el viaje oficial a Estados Unidos

El funcionario se refirió en primer lugar al viaje oficial realizado en marzo de 2026 a Miami y Nueva York, en el que participó su esposa como parte de la comitiva presidencial.

Según explicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia Federal ya determinaron que no existió delito ni irregularidad. "La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito", remarcó.

Adorni detalló que su esposa viajó como invitada en el vuelo de ida y regresó posteriormente en un vuelo comercial. Además, aseguró que la comitiva fue autorizada conforme a la normativa vigente.

MANUEL ADORNI SE REFIRIÓ AL VIAJE DE SU ESPOSA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL
MANUEL ADORNI SE REFIRIÓ AL VIAJE DE SU ESPOSA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

En otro tramo de su intervención, rechazó las acusaciones sobre presuntos viajes financiados por terceros. "Las manifestaciones relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas", sostuvo.

Asimismo, afirmó que todos sus viajes personales fueron vacaciones privadas costeadas con recursos propios y que cumplió con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública.

Adorni también respondió a los cuestionamientos vinculados con supuestas contrataciones irregulares. Negó cualquier participación en expedientes administrativos relacionados con terceros allegados y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio.

También descartó vínculos contractuales entre el Estado y su esposa, tanto de manera directa como indirecta.

Agradecimiento a Javier Milei y mensaje político

Sobre el final de su exposición, el jefe de Gabinete agradeció la presencia de Milei en el recinto y le expresó su reconocimiento. "Me dio el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros", señaló.

Además, extendió su agradecimiento a Karina Milei, al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y al resto del gabinete nacional.

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