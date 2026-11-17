Para explicar esa diferencia, Curcio propone imaginar dos cafeterías de barrio en Rosario. Ambas recurren a una herramienta de inteligencia artificial para promocionar sus productos un lunes por la mañana. Si el pedido es genérico, probablemente reciban una frase que podría utilizar cualquier negocio: "Empezá tu semana con el aroma de un buen café".

Pero hay otra posibilidad. Una de esas cafeterías conoce la rutina de sus clientes: sabe que muchos pasan camino al trabajo y que tienen apenas unos minutos antes de tomar el colectivo. También sabe que pueden hacer su pedido por WhatsApp y retirarlo sin esperar.

Entonces, el mensaje cambia: "Mandanos un mensaje antes de salir de casa. Te dejamos el café listo para cuando pases".

La inteligencia artificial puede redactar ambas publicaciones. La diferencia, explica Curcio, está en todo lo que ocurrió antes de escribirlas: alguien observó, escuchó y entendió qué necesitaban sus clientes.

Esa es una de las ideas que desarrolla en su libro. La tecnología puede ayudar a comunicar, pero no reemplaza el conocimiento que una marca necesita tener sobre las personas a las que busca llegar.

En ese sentido, su planteo también interpela a las pequeñas y medianas empresas. Antes de pedirle a una herramienta diez ideas para Instagram, propone mirar hacia adentro: cuáles son las preguntas que más se repiten en el negocio, qué detalles valoran los clientes y qué problemas resuelve la empresa en su actividad cotidiana.

Allí puede estar la materia prima de una comunicación diferente. No necesariamente en una gran campaña ni en una frase ingeniosa, sino en aquello que hace que ese negocio sea distinto de los demás.

Uno de los ejes de Nadie compra silencios se titula "Branding sin likes" y plantea una distinción entre conseguir atención y construir una marca que permanezca en la memoria. Para poner esa idea a prueba, Curcio propone un ejercicio concreto: tapar el nombre de una empresa en una publicación y preguntarse si un competidor podría firmarla sin modificar una sola palabra.

Si la respuesta es sí, todavía falta encontrar algo propio para contar.

Con esta publicación, el consultor suma una nueva reflexión al debate sobre cómo construir identidad en un escenario atravesado por la automatización y la producción permanente de contenidos. Su planteo no apunta a rechazar la inteligencia artificial, sino a pensar cómo utilizarla sin perder aquello que vuelve singular a cada proyecto.

El libro está disponible en formato digital a través de Amazon. Además, Curcio tomó una decisión vinculada con el destino de su obra: donará a Médicos Sin Fronteras el 100 % de los ingresos que reciba por las ventas del libro, con el objetivo de contribuir a la labor humanitaria de la organización.