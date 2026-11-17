La lavandina es uno de los productos más utilizados para la limpieza y desinfección de la cocina y el baño, pero aplicarla directamente desde la botella, sin diluir, puede deteriorar las superficies y representar un riesgo para la salud.
El ingeniero químico Diego Fernández advierte sobre una práctica muy extendida en el hogar y explica por qué conviene. evitarla.
La aplicación incorrecta de lavandina puede deteriorar los azulejos y las superficies del baño y la cocina.
La lavandina es uno de los productos más utilizados para la limpieza y desinfección de la cocina y el baño, pero aplicarla directamente desde la botella, sin diluir, puede deteriorar las superficies y representar un riesgo para la salud.
El ingeniero químico Diego Fernández explica qué consecuencias puede tener esta práctica y cómo utilizar el producto de manera segura.
La lavandina pura es altamente agresiva y puede provocar que las juntas de las baldosas se debiliten, se resequen y terminen por rajarse o desprenderse. Este deterioro puede permitir la filtración de humedad detrás de la cerámica, lo que favorece la aparición de moho oculto y puede afectar los adhesivos que sostienen las piezas.
Además, según explica el profesional, el uso de este producto puede remover la capa protectora de brillo de las baldosas. Con el tiempo, la superficie puede volverse opaca, áspera y porosa, y adquirir una mayor capacidad de absorción de agua, lo que puede agravar los problemas relacionados con la humedad y el moho.
La lavandina también presenta un alto poder corrosivo sobre los metales, por lo que puede afectar elementos como griferías, desagües y distintos accesorios, tanto en la cocina como en el baño.
El especialista también advierte sobre la toxicidad de la lavandina en concentraciones elevadas. La inhalación de los vapores que emana puede provocar problemas respiratorios significativos.
En caso de utilizar lavandina, Fernández señala que debe emplearse siempre diluida, respetando estrictamente las proporciones indicadas por el fabricante en el envase.
Como alternativa, recomienda reemplazarla por productos desinfectantes menos agresivos. En particular, sugiere el uso de amonio cuaternario de quinta generación, al considerarlo efectivo para la desinfección y menos dañino para las superficies y la salud.