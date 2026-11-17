"Hay precaridad y es cierto que hay casas sin terminar como pasa en Argentina. Acá no hay un tema político, es el sentir de la gente", continuó el periodista.

"Yo sigo los informes que hace Nelson y me parece que fue muy incisivo y estaba como enojado, de repente le pasó algo en Chiclayo. Creo que la realidad de Latino América es muy parecida y somos nacines precarias y pudo haber sido descriptivo y no herir suceptibilidades. Tiene que salir a pedir disculpas", concluyó el periodista peruano.

Las críticas alcanzaron a Nelson Castro y Mercedes Ninci en el cierre de la gira por Uruguay, Argentina y Perú del Sumo Pontífice.

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo que despertó tremendas críticas

Nelson Castro acompañó el viaje del Papa León XIV a Perú y sus dichos sobre Chiclayo generaron una fuerte polémica y despertó críticas en ese país.

"Humilde y todas casas a medio terminar, esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy hablando de una periferia", dijo el periodista en diálogo con Jonatan Viale en TN.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", continuó su relato desde la ciudad.

Y destacó además la amabilidad del pueblo de Chiclayo: "Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así".