Además de su faceta comercial, tiene una estrecha relación con el rugby. Durante varios años integró el Jockey Club de Salta, una de las instituciones deportivas más reconocidas de la provincia.

Otra de sus grandes pasiones es el fútbol. Es hincha de Boca Juniors y suele asistir a la Bombonera para alentar al equipo, muchas veces acompañado por familiares y amigos.

Lejos de los flashes, Gustavo también disfruta de viajar. En sus redes sociales compartió imágenes de destinos internacionales como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. Sus publicaciones muestran, además, una relación cercana con su familia, especialmente con su hermana y sus dos sobrinos.

Su vida cambió públicamente cuando Sofía Jujuy Jiménez decidió presentarlo como su novio durante el brindis de Año Nuevo de 2026. En un video que rápidamente se viralizó, ambos aparecieron compartiendo un festejo familiar y sellaron la confirmación del romance con un beso.

"Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar", escribió la modelo, dejando en evidencia la sorpresa que le había provocado volver a apostar al amor.

Con el paso de los meses, la pareja comenzó a compartir viajes, celebraciones y distintos momentos de su intimidad. Incluso, cuando llevaban seis meses de noviazgo, protagonizaron una ceremonia privada en una iglesia, que la propia Sofía describió como un casamiento simbólico. Según contó, estuvieron solos y eligieron ese momento para expresar el compromiso que sentían el uno por el otro.

Ahora, la relación atraviesa una etapa completamente nueva.

La modelo anunció que espera su primer hijo con una serie de fotografías y videos publicados en Instagram. Entre las imágenes apareció sosteniendo el test de embarazo y también mostró momentos de las primeras ecografías.

"Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo", expresó emocionada.

En otro mensaje, recordó cómo reaccionó cuando confirmó la noticia: "Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total".

También compartió la emoción de escuchar por primera vez los latidos de su bebé. "La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más", escribió.

Sin embargo, una de las dedicatorias más especiales estuvo dirigida a Gustavo, a quien le confesó que imaginaba ese futuro desde los primeros días de la relación.

"Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí", expresó la conductora, confirmando la importancia que su pareja tiene en esta nueva etapa.

Jujuy también reveló que ya estaba embarazada cuando participó de la tradicional peregrinación a Luján. Según relató, aquella experiencia tuvo un significado especial para ambos. "Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita", recordó.

De esta manera, el empresario salteño que hasta hace poco era prácticamente desconocido para el público del espectáculo se prepara para convertirse en padre junto a Sofía Jujuy Jiménez.

Lo que comenzó con un beso durante un festejo de Año Nuevo terminó convirtiéndose en un proyecto de familia, que la modelo decidió compartir con sus seguidores en uno de los momentos más importantes de su vida.