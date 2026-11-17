Morderse las uñas es una conducta frecuente que muchas personas realizan de manera involuntaria y que, con el tiempo, puede provocar lesiones en los dedos y favorecer la aparición de infecciones.
El doctor Fernández Bueno explica cuáles son las causas de la onicofagia y qué medidas ayudan a dejar esta conducta.
El hábito de morderse las uñas puede provocar lesiones en los dedos y favorecer la aparición de infecciones bacterianas y por hongos.
Morderse las uñas es una conducta frecuente que muchas personas realizan de manera involuntaria y que, con el tiempo, puede provocar lesiones en los dedos y favorecer la aparición de infecciones.
Este hábito se conoce como onicofagia y, de acuerdo con el doctor Fernández Bueno, aunque no constituye una enfermedad en sí misma, puede ser una manifestación de problemas emocionales que requieren atención.
El especialista explica cuáles son los principales riesgos de esta práctica, por qué aparece y qué medidas se pueden adoptar para controlarla y dejar de hacerlo.
El médico advierte que morderse las uñas provoca la ruptura irregular de sus distintas capas. Esto facilita la entrada de microorganismos y aumenta el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas o fúngicas (por hongos) en los dedos.
En algunos casos, estas complicaciones pueden requerir tratamiento con medicamentos por vía oral, además del deterioro estético que producen en las manos.
Respecto de sus causas, Fernández Bueno explica que la onicofagia suele funcionar como un mecanismo para liberar o reprimir emociones en situaciones de estrés o ansiedad. Sin embargo, también es frecuente que aparezca simplemente por aburrimiento.
Abandonar este comportamiento no siempre es sencillo. Por eso, el especialista propone una serie de medidas concretas para evitar llevarse los dedos a la boca y modificar progresivamente esta conducta.
1. Utilizar barreras físicas y sensoriales
Una de las alternativas consiste en aplicar líquidos especiales de sabor amargo sobre las uñas. También se pueden utilizar guantes para impedir de manera directa el contacto de los dedos con la boca y evitar morderlos involuntariamente.
2. Modificar los hábitos durante los momentos de inactividad
Es importante reconocer en qué situaciones aparece esta conducta. Por ejemplo, mientras se espera en una sala de espera o se hace una fila. Una vez identificados esos momentos, se recomienda reemplazar el hábito por otras actividades saludables que permitan mantener las manos ocupadas.
3. Buscar una alternativa para morder
Para canalizar la necesidad de morder algo sin lastimarse los dedos, el médico sugiere recurrir a opciones como los palitos de zanahoria. Se trata de una alternativa práctica para sustituir el estímulo oral sin dañar las uñas ni la piel que las rodea.
4. Tratar el origen del problema con ayuda profesional
Por último, el Dr. Fernández Bueno destaca que es fundamental atender el factor que está detrás de este comportamiento. Si la onicofagia responde a un trastorno de ansiedad, es necesario acudir a un profesional de la salud para abordar el problema desde su origen y encontrar un tratamiento adecuado.