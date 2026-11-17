En algunos casos, estas complicaciones pueden requerir tratamiento con medicamentos por vía oral, además del deterioro estético que producen en las manos.

Respecto de sus causas, Fernández Bueno explica que la onicofagia suele funcionar como un mecanismo para liberar o reprimir emociones en situaciones de estrés o ansiedad. Sin embargo, también es frecuente que aparezca simplemente por aburrimiento.

Cómo dejar de morderse las uñas: cuatro recomendaciones

Abandonar este comportamiento no siempre es sencillo. Por eso, el especialista propone una serie de medidas concretas para evitar llevarse los dedos a la boca y modificar progresivamente esta conducta.

1. Utilizar barreras físicas y sensoriales

Una de las alternativas consiste en aplicar líquidos especiales de sabor amargo sobre las uñas. También se pueden utilizar guantes para impedir de manera directa el contacto de los dedos con la boca y evitar morderlos involuntariamente.

2. Modificar los hábitos durante los momentos de inactividad

Es importante reconocer en qué situaciones aparece esta conducta. Por ejemplo, mientras se espera en una sala de espera o se hace una fila. Una vez identificados esos momentos, se recomienda reemplazar el hábito por otras actividades saludables que permitan mantener las manos ocupadas.

3. Buscar una alternativa para morder

Para canalizar la necesidad de morder algo sin lastimarse los dedos, el médico sugiere recurrir a opciones como los palitos de zanahoria. Se trata de una alternativa práctica para sustituir el estímulo oral sin dañar las uñas ni la piel que las rodea.

4. Tratar el origen del problema con ayuda profesional

Por último, el Dr. Fernández Bueno destaca que es fundamental atender el factor que está detrás de este comportamiento. Si la onicofagia responde a un trastorno de ansiedad, es necesario acudir a un profesional de la salud para abordar el problema desde su origen y encontrar un tratamiento adecuado.