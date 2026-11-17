Su solución, @satellitesonfire, es finalista del Earthshot Prize 2026, utiliza IA e imágenes de satélite térmicas para detectar incendios temprano y alertar a los bomberos. Identifica incendios en un promedio de 35 minutos más rápido que la NASA.

El reconocimiento no es menor. El proyecto de Rodríguez Viau está entre los finalistas de la iniciativa creada por el príncipe William para identificar, financiar y promover soluciones innovadoras frente a los principales desafíos ambientales del planeta.

La historia tiene un punto de partida concreto: los incendios forestales y sus consecuencias sobre las comunidades. La pérdida de viviendas de personas cercanas a los fundadores fue el impulso para buscar una herramienta que permitiera anticiparse al fuego, en lugar de limitarse a combatirlo cuando ya estaba fuera de control.

El objetivo de Satellites on Fire es ganar minutos. En un incendio forestal, esa diferencia puede determinar si un foco queda bajo control o se transforma en un desastre de grandes dimensiones.

La fundación del príncipe de Gales seleccionó a un joven argentino de solo 22 años como finalista entre talentos de emprendedores con creaciones valiosas para la sociedad. (Foto: A24.com)

De un trabajo escolar a una empresa internacional

La historia comenzó en 2020, durante la pandemia. Rodríguez Viau tenía apenas 16 años y cursaba sus estudios en la Escuela Técnica ORT junto con Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak, los otros dos fundadores de la compañía. Lo que inicialmente fue un proyecto escolar terminó convirtiéndose en una startup con alcance internacional.

Los tres jóvenes empezaron a investigar cómo detectar incendios mediante imágenes satelitales. Sin embargo, rápidamente descubrieron que la información disponible tenía una limitación importante: podía llegar con entre tres y cinco días de demora. Para los bomberos y brigadistas, ese tiempo volvía prácticamente inútil la herramienta.

Decidieron entonces reconstruir el proyecto desde cero. Hablaron con cientos de especialistas, bomberos, guardaparques y responsables de combatir incendios para comprender qué necesitaban realmente quienes estaban en el terreno.

La solución fue desarrollar una plataforma de software que integra información de satélites de la NASA, la NOAA y la Agencia Espacial Europea, además de cámaras instaladas en territorio, drones y datos meteorológicos. A través de distintos modelos de inteligencia artificial, el sistema identifica focos de calor, reconoce columnas de humo y calcula cómo podría propagarse el fuego durante las horas siguientes.

Las alertas llegan en tiempo real mediante WhatsApp, SMS y correo electrónico a los equipos de emergencia. La principal ventaja es la velocidad: según los datos de la compañía, puede detectar incendios un promedio de 35 minutos antes que los sistemas tradicionales de la NASA. En determinadas situaciones, la diferencia puede ser todavía mayor. Y esa ventaja temporal puede hacer que se salve un campo, un emprendimiento o una casa.

La página on line de "Satellites on fire" que asegura que sus detecciones de fenómenos climáticos es más rápida que la de la NASA. (foto: Satellites on Fire)

Una empresa argentina que consiguió inversores internacionales

El crecimiento también se tradujo en resultados económicos. En abril de 2026, Satellites on Fire anunció una ronda de inversión de 2,7 millones de dólares, liderada por Dalus Capital, con participación de Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros fondos.

La compañía ya había conseguido anteriormente unos 900.000 dólares de inversores vinculados con Naciones Unidas, el MIT, la Universidad Cornell y Alexis Ohanian, fundador de Reddit.

Actualmente, cuenta con más de 70.000 usuarios en el mundo, un equipo de 23 integrantes y presencia en 21 países de cinco continentes. Su plataforma monitorea 92 millones de hectáreas y durante 2025 participó en la respuesta a más de 2.000 incendios forestales, según los datos difundidos por Earthshot.

Uno de los resultados destacados se registró en México, donde la tecnología contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad de los brigadistas y reducir la mortalidad durante las operaciones en las que fue implementada. En la Argentina, la empresa también consiguió anticiparse varias horas a otros sistemas de detección en determinados episodios.

El modelo comercial combina servicios gratuitos para usuarios individuales con suscripciones destinadas a gobiernos, compañías forestales, aseguradoras, empresas agrícolas y energéticas.

El reconocimiento de William y el desafío global

La nominación al Earthshot Prize representa un nuevo salto para la empresa. Satellites on Fire quedó seleccionada entre 15 finalistas de casi 7.000 postulaciones provenientes de 169 países en la categoría vinculada con la protección del aire.

El reconocimiento también abre una oportunidad para conectar a los emprendedores con inversores, gobiernos y organizaciones internacionales capaces de ampliar el alcance de su tecnología. Ese fue precisamente uno de los temas que William y Kate destacaron en su publicación: el papel de la Asamblea de Impacto Earthshot para vincular a innovadores con socios estratégicos.

Pero el talentoso joven no se conforma con eso y piensa todavía más allá. Rodríguez Viau tiene una próxima etapa: que la compañía no solamente detecte y pronostique incendios, sino que también pueda intervenir en su contención mediante drones capaces de realizar operaciones iniciales de extinción.

La historia de Satellites on Fire comenzó con tres estudiantes que buscaban una respuesta frente a una tragedia que afectaba a personas cercanas. Seis años después, aquel trabajo escolar se transformó en una empresa tecnológica internacional que combina inteligencia artificial, inversión y protección ambiental. Y ahora tiene el respaldo público de una de las familias reales más influyentes del mundo. Un proyecto tan útil como novedoso que no tiene techo.